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محافظ الأقصر: بدء تركيب بلاط الإنترلوك بمشايخ عطية استجابة للمواطنين (صور)

بلاط الإنترلوك
بلاط الإنترلوك

قام اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر بالتواصل مباشرة مع الجهات المختصة بالتنفيذ للبدء في أعمال تركيب بلاط انترلوك ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بالمسجد، وذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المهندس عبدالمطلب عمارة، بالاستجابة الفورية لمطالب أهالى منطقة مشايخ عطية بحي شرق بمدينة الأقصر، المتمثلة في تركيب بلاط الإنترلوك بالمنطقة، وذلك بعد تأديته لشعائر صلاة الجمعة الماضية بمسجد مشايخ عطية.

بلاط الانترلوك 

وأوضح رئيس مدينة الأقصر، أن محافظ الأقصر وجه بتنفيذ أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بالمنطقة طبقا للمعايير والمواصفات القياسية، كما أكد على أهمية التواصل مع المواطنين وتحقيق مطالبهم وتلبية احتياجاتهم وتوطيد جسور الثقة بين المواطنين والأجهزة الحكومية ونشر الشعور بالرضا بين المواطنين.


أشار رئيس مدينة الأقصر، إلى أنه تم حل شكوى أحد المواطنين بحل مشكلة ملاصقة أحد أعمدة الكهرباء لأحد العقارات مما قد يعرض حياة السكان للخطر، حيث تم اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة وحل المشكلة.

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