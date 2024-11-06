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رياضة

كيف نجح الدوري الإنجليزي في القضاء على ظاهرة التسريب للحكام؟

مباراة البنك والزمالك
مباراة البنك والزمالك

 شهدت الساعات الماضية حالة من الجدل بعد خروج تسريبات طاقم حكام مباراة الزمالك مع البنك الأهلى فى الجولة الأولى من الدوري المصري.

وتم نشر محادثة حكم الساحة محمد عادل مع حكم الفيديو ميدو سلامة خلال ركلة الجزاء التي حصل عليها الزمالك في الدقائق الأخيرة.

 

تجربة الدوري الإنجليزي 

وفي ظل ما يشهده دوريات العالم من تطور فلماذا لا تستعين لجنة الحكام في مصر بتجربة الدوري الإنجليزي الممتاز التي تم تطبيقها في الموسم الحالي من خلال نشر قرارات الحكام لحظة حدوثها من خلال حساب رسمي تابع لها لمنع أي اجتهادات من الخارج قد تتسبب في أي حالات جدل وأيضا ستقل أهمية سماع تفاصيل حديث الحكام مع غرفة الفار لأن القرارات ستكون معلنة بالفعل.

 

الحساب الذي تم إطلاقه هذا الموسم يقدم تفسيرات واقعية لجميع قرارات التحكيم الرئيسية المتخذة على أرض الملعب، وخاصة تعود حكم الفيديو المساعد. 

 

ومن خلالها يتمكن المشجعون من الوصول إلى رؤى مفصلة حول كيفية ولماذا يتم اتخاذ قرارات معينة، مع شرح الحساب لدور التكنولوجيا في عملية صنع القرار.

وتأتي تلك الخطوة من أجل تحسين التواصل مع المشجعين والحد من الارتباك الذي غالبًا ما يحيط بالدعوات المثيرة للجدل وهو ما تحتاجه الكرة المصرية حاليا.

 

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