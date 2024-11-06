إزالة فورية لحالتي بناء مخالف في قنا
تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى بقنا برئاسة أشرف أنور رئيس المدينة، تنفيذ حملات إزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة.
وتنفيذا للتعليمات قام عزت عمر رئيس الوحدة المحلية لقرية بهجورة وبحضور ياسر صادق وانور زين الحلقان مسئولي الإشغالات بالمركز، بتنفذ حالتي إزالة فورية الاولى سملات وقواعد خرسانية على مساحة 30 متر والحالة الثانية بناء سور بالطوب الابيض ومونة على مساحة نصف قيراط وارتفاع مترين تقريبا وتمت الإجراءات القانونية اللازمة.
تعديات بالبناء المخالف للقانون
وقال بيومى عبد الباسط مدير العلاقات العامة والإعلام بالمركز انه اتباعا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشددًا على رؤساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين، وفرض هيبة الدولة.
وجاء ذلك في اطار تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
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