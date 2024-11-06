الأربعاء 06 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إزالة فورية لحالتي بناء مخالف في قنا

ازالة بناء مخالف
ازالة بناء مخالف

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى بقنا  برئاسة أشرف أنور رئيس المدينة، تنفيذ حملات إزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة.

وتنفيذا للتعليمات قام  عزت عمر  رئيس الوحدة المحلية لقرية بهجورة وبحضور ياسر صادق وانور زين الحلقان مسئولي الإشغالات بالمركز، بتنفذ  حالتي إزالة فورية الاولى سملات وقواعد خرسانية على مساحة 30 متر والحالة الثانية بناء سور بالطوب الابيض ومونة على مساحة نصف قيراط وارتفاع مترين تقريبا وتمت الإجراءات القانونية اللازمة.

تعديات بالبناء المخالف للقانون

وقال بيومى عبد الباسط مدير العلاقات العامة والإعلام بالمركز انه اتباعا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا  أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشددًا على رؤساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين، وفرض هيبة الدولة.

وجاء ذلك في اطار تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى قنا محافظ قنا مدينة نجع حمادي قرية بهجورة

مواد متعلقة

وكيل تعليم قنا يتفقد عددًا من مدارس المحافظة (صور)

رئيس مياه قنا يتابع أعمال إحلال وتجديد محطة مياه الجبيل المدمجة

إيقاف أعمال بناء مخالف في قنا

جامعة جنوب الوادي تنظم قافلة بيطرية بقرية الكوم الأحمر في قنا

الأكثر قراءة

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024

سعر سجائر كليوباترا اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024

جالا فهمى، حياة مثيرة لفنانة متحررة ونهاية مأساوية، وهذا عدد زيجاتها بينهم موسيقار شهير

حقيقة هروب معلمين بالقفز من أعلى سور مدرسة (فيديو وصور)

أسماء جلال تحذف حساباتها الرقمية من السوشيال ميديا..ما القصة؟

الاستثمار تصدر قرارًا جديدًا بشأن إنتاج وتصدير البطاطس للخارج

مصرع 3 أشخاص في حادث تصادم بغرب الأقصر

الإمارات تعزي مصر في ضحايا سقوط طائرة هليكوبتر

منوعات

المزيد

كانت مصدر سخرية، كيت ميدلتون تكشف أول تحدي لها في العائلة المالكة

أول توابع فوز ترامب، مشهور أمريكي يخسر 34 مليون جنيه مراهنات على هاريس

سر قبعة ترامب الحمراء ودورها في جذب المؤيدين

وسط حالة من الصدمة والبكاء، أنصار هاريس يغادرون ساحة جامعة هوارد

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024

تبدأ من 28 جنيها، تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم بالسوق المحلية

إحالة سائق توك توك للجنايات بتهمة التعدي على قائد أتوبيس بحدائق القبة

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء بالأسواق العالمية

المزيد

انفوجراف

أسباب تغيير زيت ناقل الحركة بعد 200 ألف كيلومتر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة إمام المتقين علي بن أبي طالب (1 – 4)

معنى ران، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 14 من سورة المطففين

ما أصول العقائد الإسلامية، وما مفهوم الإسلام؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads