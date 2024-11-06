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محافظات

إصابة عاملين إثر انقلاب دراجة نارية بزراعي المنيا

إصابة عاملين إثر
إصابة عاملين إثر انقلاب دراجة نارية برزاعي المنيا

أصيب عاملان إثر انقلاب دراجة بخارية على الطريق الزراعي المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفي وتحرير محضر بالواقعة. 

إصابة عاملين إثر انقلاب دراجة نارية برزاعي المنيا


تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب دراجة بخارية على الطريق الزراعي وتحديدا امام قرية الشيخ زياد التابعة إداريا لمركز مغاغة شمال محافظة المنيا.

سيارات الإسعاف

على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة شخصين تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقه بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

 مستشفى مغاغة المركزي

تم نقل المصابين إلى مستشفى مغاغة المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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