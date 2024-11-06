الأربعاء 06 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الزمالك يفتح الباب أمام عودة طارق حامد

طارق حامد
طارق حامد

 كشف مصدر بنادي الزمالك عن حقيقة عودة طارق حامد لاعب وسط الفريق السابق للقلعة البيضاء من جديد لصفوف الفريق الأبيض في الموسم الجديد. 

وقال المصدر: “نادي الزمالك بيت طارق حامد ومرحب بعودته في أي وقت إذا أراد ذلك لأنه من اللاعبين الكبار وعودتهم ستكون مكسب بكل تأكيد ولكن لم تحدث مفاوضات رسمية حتى الآن مع اللاعب”. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره سموحة يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز 

 تنطلق مباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة.

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز

تنقل مباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

 

ترتيب الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز 

يحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 3 نقاط، فيما يحتل سموحة المركز الثاني بنفس النقاط.

وحقق  فريق الزمالك فوزًا غاليًا على البنك الأهلي بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت باستاد السلام في إطار الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز، ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط له في البطولة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجولة الثانية من بطولة الدوري الزمالك الزمالك وسموحة القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ترتيب الدوري المصري الممتاز موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز موسم الج موعد مباراة الزمالك وسموحة موعد مباراة الزمالك

مواد متعلقة

اشتعال الحرب داخل لجنة الحكام.. محمد عادل يتقدم ببلاغ عن التسريب الصوتي له بمباراة الزمالك.. اتحاد الكرة يفتح تحقيقا.. وجهاد جريشة لنور الدين: "أنت مالكش سلطة"

موعد مباراة الزمالك وسموحة والقنوات الناقلة

الأكثر قراءة

سعر سجائر كليوباترا اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024

جالا فهمى، حياة مثيرة لفنانة متحررة ونهاية مأساوية، وهذا عدد زيجاتها بينهم موسيقار شهير

مرشحة حزب الخضر الأمريكي: العرب سبب رئيسي في خسارة كامالا هاريس

مصرع شاب إثر حادث إنقلاب موتوسيكل في الأقصر

أول زعيم عربي يهنئ ترامب بالفوز في الانتخابات الأمريكية

السيسي يهنئ ترامب بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية

ما أصول العقائد الإسلامية، وما مفهوم الإسلام؟

بدء القمة المصرية الإستونية بقصر الاتحادية

منوعات

المزيد

سر قبعة ترامب الحمراء ودورها في جذب المؤيدين

وسط حالة من الصدمة والبكاء، أنصار هاريس يغادرون ساحة جامعة هوارد

اكتشاف الثقب الأسود "الأكثر شراهة" على الإطلاق

شقيقة جورجينا تفجر مفاجآت حول زوجة رونالدو وتكشف قصة الشقة الفاخرة والصناديق (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

إحالة سائق توك توك للجنايات بتهمة التعدي على قائد أتوبيس بحدائق القبة

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء بالأسواق العالمية

سعر سجائر كليوباترا اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 5/11/2024

المزيد

انفوجراف

أسباب تغيير زيت ناقل الحركة بعد 200 ألف كيلومتر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى ران، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 14 من سورة المطففين

ما أصول العقائد الإسلامية، وما مفهوم الإسلام؟

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 6-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads