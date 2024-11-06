إحالة سائق توك توك للجنايات بتهمة التعدي على قائد أتوبيس بحدائق القبة

أمرت نيابة حدائق القبة بإحالة سائق توك توك متهم بالتعدي علي سائق أتوبيس واصابته بجرح أثناء سيره بأحد شوارع المنطقة لمحكمة الجنايات.

وقال سائق الأتوبيس إنه أثناء سيره بالشارع فوجئ بقيام سائق التوك توك، وهو شاب يبلغ من العمر 17 سنة بالتضييق عليه والتعدي عليه بالسب والشتم.

وأضاف سائق الأتوبيس أنه لاحظ صغر سن الشاب فلم يتجاوب معه، ولم يعطه اهتمام ولم يرد عليه، فنزل المتهم إليه واعترض طريقه ثم تعدي عليه بالضرب وأصابه بجرح من سلاح أبيض في يده.



وكشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ملابسات مشاجرة سائق توك توك مع سائق أتوبيس نقل عام بسبب خلافات أولوية المرور أثناء مرورهما في منطقة حدائق القبة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من سائق أتوبيس نقل عام أفاد بقيام سائق توك توك بالتعدي عليه في منطقة حدائق القبة وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع البلاغ.



وعقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على سائق التوك توك المتهم بإصابة سائق أتوبيس النقل العام وتبين أن المشاجرة بسبب خلافات على أولوية المرور في الطريق بمنطقة حدائق القبة.