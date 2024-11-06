وكيل تعليم قنا يتفقد عددًا من مدارس المحافظة (صور)

تفقد هانى عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا عددًا من مدارس إدارة قفط التعليمية وذلك لمتابعة سير العملية التعليمية وفقًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رافقه خلال الجولة الدكتور بخيت الجميعي مدير عام إدارة قفط التعليمية والدكتور محمد القرماني مدير الإدارة.

واستهل وكيل الوزارة، جولته التفقدية بزيارة مدرسة الزهراء الاعدادية بنات وشهد الطابور المدرسى وتحية العلم والإذاعة المدرسية.

وأثنى على الطابور وانتظام المدرسة، هذا إلى جانب متابعة انتظام الدراسة، ومتابعة خفض الكثافات بالفصول، وآليات سير العملية التعليمية.

كما تفقد " عنتر " مدرسة النصر الابتدائية المشتركة، ومدرسة قفط الثانوية المشتركة.

الكثافات الطلابية داخل كل فصل



وتابع خلال جولته الفصول الدراسية من حيث الكثافات الطلابية داخل كل فصل، وتأكد من قوائم الفصول وسجلات الحضور والانصراف والنظافة العامة للمدرسة داخليًا وخارجيًا، وكذلك المعامل وحجرة المكتبات، واطمأن على استلام الكتب وتنفيذ مقترح تخفيض الكثافة على أرض الواقع

شدد " وكيل الوزارة " على الالتزام بالزى المدرسى والنظافة الشخصية، مع التأكيد على الحفاظ على أثاث المدرسة ومقدرات الوطن.كما أوصى بالاهتمام بالإشراف العام وتفعيله بكل دقة وجدية حفاظًا على سلامة وأمن أبنائها الطلاب.



واستمع " عنتر" لآراء المعلمين فى خطة العمل هذا العام، وشجعهم على بذل المزيد من الجهد في الوصول بالطلاب إلى أرقى مستوى فى التعليم.

وعلى هامش زيارته لمدرسة الزهراء الإعدادية بنات كرم "وكيل الوزارة " الطالبتان هاجر شاذلي زين الدين مركز أول على مستوى المحافظة،و رنا طارق محمد المركز الثاني على مستوى المحافظة في مسابقة الكاراتيه، متمنيًا لهم مزيد من التميز والتقدم.