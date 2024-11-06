الأربعاء 06 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وكيل تعليم قنا يتفقد عددًا من مدارس المحافظة (صور)

وكيل تعليم قنا يتفقد
وكيل تعليم قنا يتفقد عدد من مدارس المحافظة، فيتو

تفقد هانى عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا عددًا من مدارس إدارة قفط التعليمية وذلك لمتابعة سير العملية التعليمية وفقًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رافقه خلال الجولة الدكتور بخيت الجميعي مدير عام إدارة قفط التعليمية والدكتور محمد القرماني مدير الإدارة.

واستهل وكيل الوزارة، جولته التفقدية بزيارة مدرسة الزهراء الاعدادية بنات وشهد الطابور المدرسى وتحية العلم والإذاعة المدرسية.

وأثنى على الطابور وانتظام المدرسة، هذا إلى جانب متابعة انتظام الدراسة، ومتابعة خفض الكثافات بالفصول، وآليات سير العملية التعليمية.

كما تفقد  " عنتر " مدرسة النصر الابتدائية المشتركة، ومدرسة قفط الثانوية المشتركة.

الكثافات الطلابية داخل كل فصل


وتابع خلال جولته الفصول الدراسية من حيث الكثافات الطلابية داخل كل فصل، وتأكد من قوائم الفصول وسجلات الحضور والانصراف والنظافة العامة للمدرسة داخليًا وخارجيًا، وكذلك المعامل وحجرة المكتبات، واطمأن على استلام الكتب وتنفيذ مقترح تخفيض الكثافة على أرض الواقع

شدد " وكيل الوزارة " على الالتزام بالزى المدرسى والنظافة الشخصية، مع التأكيد على الحفاظ على أثاث المدرسة ومقدرات الوطن.كما أوصى بالاهتمام بالإشراف العام وتفعيله بكل دقة وجدية حفاظًا على سلامة وأمن أبنائها الطلاب.

 
واستمع " عنتر" لآراء المعلمين فى خطة العمل هذا العام، وشجعهم على بذل المزيد من الجهد في الوصول بالطلاب إلى أرقى مستوى فى التعليم.

وعلى هامش زيارته لمدرسة الزهراء الإعدادية بنات كرم "وكيل الوزارة " الطالبتان هاجر شاذلي زين الدين مركز أول على مستوى المحافظة،و رنا طارق محمد المركز الثاني على مستوى المحافظة في مسابقة الكاراتيه، متمنيًا لهم مزيد من التميز والتقدم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تعليم قنا قنا قفط التعليمي وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا وكيل وزارة التربية والتعليم

مواد متعلقة

إيقاف أعمال بناء مخالف في قنا

جامعة جنوب الوادي تنظم قافلة بيطرية بقرية الكوم الأحمر في قنا

تعليم قنا: التزام الحيدة ومراعاة الظروف المرضية فى الندب

نائب رئيس مدينة قنا يتابع إزالة منزل آيل للسقوط

الأكثر قراءة

سعر سجائر كليوباترا اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024

جالا فهمى، حياة مثيرة لفنانة متحررة ونهاية مأساوية، وهذا عدد زيجاتها بينهم موسيقار شهير

مصرع شاب إثر حادث إنقلاب موتوسيكل في الأقصر

في خطاب فوزه بالانتخابات الأمريكية، ترامب يعلن رسميًا عن اسم نائبه

ترامب يعلن فوزه برئاسة أمريكا.. ويؤكد: سأضع حدًا للحروب في العالم

أول تعليق من حماس على فوز ترامب بالانتخابات الأمريكية

ما أصول العقائد الإسلامية، وما مفهوم الإسلام؟

كان عدوا لترامب ووصفه بهتلر، معلومات عن جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي الجديد

منوعات

المزيد

سر قبعة ترامب الحمراء ودورها في جذب المؤيدين

وسط حالة من الصدمة والبكاء، أنصار هاريس يغادرون ساحة جامعة هوارد

اكتشاف الثقب الأسود "الأكثر شراهة" على الإطلاق

شقيقة جورجينا تفجر مفاجآت حول زوجة رونالدو وتكشف قصة الشقة الفاخرة والصناديق (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سجائر كليوباترا اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 5/11/2024

أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 5-11-2024 في الأسواق

سعر كيلو النحاس الأحمر بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء 6-11-2024

المزيد

انفوجراف

أسباب تغيير زيت ناقل الحركة بعد 200 ألف كيلومتر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما أصول العقائد الإسلامية، وما مفهوم الإسلام؟

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 6-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 6-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads