الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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حوادث

المشدد 5 سنوات لعاطلين بتهمة الاتجار في الحشيش بالمرج

متهمين
متهمين

 قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بمعاقبة عاطلين متهمين بالاتجار في الحشيش بدائرة قسم شرطة المرج، باستخدام سيارة بالسجن المشدد 5 سنوات.  
تلقت الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرة من (ضبط عاطلين لهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزتهما سلاح أبيض - كمية من مخدر الحشيش).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامى
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

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محكمة جنايات شمال القاهرة قسم شرطة المرج الادارة العامة لمباحث القاهرة مديرية أمن القاهرة

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