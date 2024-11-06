المشدد 5 سنوات لعاطلين بتهمة الاتجار في الحشيش بالمرج

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بمعاقبة عاطلين متهمين بالاتجار في الحشيش بدائرة قسم شرطة المرج، باستخدام سيارة بالسجن المشدد 5 سنوات.

تلقت الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرة من (ضبط عاطلين لهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزتهما سلاح أبيض - كمية من مخدر الحشيش).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامى

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.