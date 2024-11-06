المشدد 5 سنوات لعاطلين بتهمة الاتجار في الحشيش بالمرج
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بمعاقبة عاطلين متهمين بالاتجار في الحشيش بدائرة قسم شرطة المرج، باستخدام سيارة بالسجن المشدد 5 سنوات.
تلقت الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرة من (ضبط عاطلين لهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزتهما سلاح أبيض - كمية من مخدر الحشيش).
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامى
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
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