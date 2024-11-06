إيقاف أعمال بناء مخالف في قنا

تواصل الوحدة المحلية، لمجلس ومدينة قنا شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي والبناء بدون ترخيص وإزالتها على الفور بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب، وتعليمات سيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وذلك طبقًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا.

منطقة نجع سعيد بقنا

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا برئاسة محمد عز نائب المدينة بإيقاف أعمال بمنطقة نجع سعيد بمساحة ٧٠ مترا عبارة عن فك أخشاب دور ثاني علوى.

وأوضح رئيس المركز، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي.