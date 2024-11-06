حملة للكشف المبكر عن سرطان الثدي والأمراض غير السارية للعاملات بالتعليم العالي

نَظمت وحدة تكافؤ الفرص بوزارة التعليم العالي بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، حملة للكشف المُبكر عن مرض سرطان الثدي والأمراض غير السارية (مرض السكر - فيروس C - ضغط الدم).

التعليم العالي تنظم حملة للكشف المُبكر عن مرض سرطان الثدي والأمراض غير السارية

يأتي ذلك تفعيلًا لمُبادرة رئيس الجمهورية «صحة المرأة»، لدعم صحة المرأة المصرية، والاطمئنان على صحة السيدات الموظفات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشرف الدكتور عمرو علام الوكيل الدائم للوزارة، وهالة الأمين رئيس وحدة تكافؤ الفرص على الحملة التي استمرت فعالياتها لمدة 5 أيام، حيث تم الكشف على 188 سيدة من الموظفات بالوزارة، كما تم إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة لهن.

وأعربت الموظفات بالوزارة عن سعادتهن بالمُبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية وتنفيذها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ للاطمئنان على صحتهن من مرض سرطان الثدي والأمراض غير السارية.