جامعة جنوب الوادي تنظم قافلة بيطرية بقرية الكوم الأحمر في قنا
نظمت جامعة جنوب الوادي، بمحافظة قنا، قافلة طبية بيطرية بقرية الكوم الأحمر مركز فرشوط بقنا وذلك ضمن المبادرة الرئاسية (بداية جديدة لبناء الإنسان).
القافلة الطبية البيطرية بقنا
وأشارت الجامعة في بيان لها، الى ان القافلة الطبية البيطرية قامت بالكشف والعلاج لعدد 439 حالة من المواشي والحيوانات والأبقار والجاموس والأغنام والدواجن.
أضرار المضادات الحيوية وبدائلها
كما قامت القافلة بعقد ندوة توعوية بيطرية عن أمراض الدواجن وكيفية تحصين الدواجن وطرق التعامل مع المضادات الحيوية والتغذية السليمة للحيوانات وأضرار المضادات الحيوية وبدائلها.
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