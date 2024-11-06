تجديد حبس 3 متهمين بترويج عملات مقلدة في الجيزة
جدد قاضي المعارضات بالجيزة حبس 3 أشخاص لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين عن طريق ترويج عملات محلية وأجنبية "مقلدة"، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة قيام (3 أشخاص) بالنصب والاحتيال على المواطنين عن طريق تقليد وترويج عملات محلية وأجنبية "مقلدة" بقصد تحقيق أرباح مالية.
حبس 3 أشخاص بتهمة ترويج عملات مقلدة
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (عملات محلية وأجنبية "مقلدة" – مجموعة من الأوراق مطبوع عليها صور عملات مجهزة للقص - الأدوات المستخدمة فى عملية التزوير).
وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تقليد العملات وترويجها.
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