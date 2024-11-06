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حوادث

تجديد حبس المتهم بقتل شقيقه في البدرشين

حبس المتهم، فيتو
حبس المتهم، فيتو

جدّد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة الكلية حبس المتهم بقتل شقيقه بسبب "خناقة السلايف" 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

 

وكشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية عن الملابسات الكاملة لمقتل فلاح برصاص أطلقه شقيقه عليه في مدينة البدرشين جنوب محافظة الجيزة بعد خلاف بينهما بسبب "خناقة حريم" من زوجتيهما بسبب خلافات عائلية.

 

أفادت التحقيقات أن "خناقة" بين زوجتي شقيقين أدت إلى مشاجرة بينهما تدخل فيها أبناء الطرفين حتى فضها الأهالي وتم الفصل بين الشقيقين وأبنائهما.

 

وأضافت التحقيقات أن البداية كانت بتبادل السباب والشتائم بين زوجتي الشقيقين “السلايف”، وتطور الأمر إلى تبادل الضرب والاشتباك بالأيدي حتى تم الفض بينهما من الجيران.


وتبين من التحقيقات أن كل سيدة اشتكت لزوجها من الأخرى، ما أدى إلى حدوث ضغينة بين الشقيقين، حيث تشاجر كل منهما مع الآخر وتطور الأمر الى الاشتباك بين الطرفين.

 

وكشفت التحقيقات أنه عقب انتهاء الخلاف قام أحد الشقيقين باصطحاب ابنه وعدد من الأصدقاء والجيران، وتوجه لمنزل شقيقه الآخر، الذي ما إن علم أنه خارج المنزل حمل بندقية خرطوش، وخرج لهم وفور رؤية شقيقه، أطلق الرصاص صوبه فاخترقت طلقة صدره، فسقط غارقًا في دمائه، وفارق الحياة في الحال بينما أصيب ابن أخيه برش خرطوش في القدم وتم نقله إلى المستشفى.

 

فيما ألقت مباحث البدرشين القبض على الأخ المتهم وبحوزته سلاح الجريمة، وبمواجهته أمام رجال المباحث، اعترف بارتكاب الجريمة مبررًا إطلاق الرصاص على شقيقه بحدوث خلاف بينهما بسبب "خناقة السلايف"، حيث تعدت زوجة شقيقه على زوجته وانتهى الأمر بجريمة.

 

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النيابة العامة الجيزة مدينة البدرشين مباحث البدرشين

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