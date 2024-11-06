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تواصل فعاليات مبادرة 100 يوم رياضة بكلية الزراعة بجامعة جنوب الوادى

فعاليات مبادرة 100
فعاليات مبادرة 100 يوم رياضة بكلية الزراعة

 تواصلت منافسات المبادرة الرئاسية 100 يوم رياضة بكلية الزراعة في جامعة جنوب الوادى، التابعة لمحافظة قنا، وتضمنت الأنشطة الطلابية ( طلبة وطالبات ) منافسات: تنس طاولة ــ كرة قدم ــ كاراتيه   ــ شد الحبل ــ قوة زراعين ــ شطرنج ــ كرة سرعة.

 

بداية جديدة لبناء الإنسان

 يذكر أن المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان» للتنمية البشرية، تعزز من مقومات التنمية الشاملة والمستدامة، وتهدف إلى بناء الإنسان المصري، بالتوازي مع برنامج عمل الحكومة لتحقيق مستهدفات التنمية البشرية، كخطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف الوطنية وبناء جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل، بما يتماشى مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتحقيق رؤية مصر 2030، وتحقيق التنمية المستدامة في العديد من المجالات منها الصحة والتعليم والثقافة والرياضة.

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الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادي رئيس جامعة جنوب الوادي رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب

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