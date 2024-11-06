نائب رئيس مدينة قنا يتابع إزالة منزل آيل للسقوط

تابع محمد عز نائب رئيس مدينة قنا شكوى مواطنين بسبب منزل آيل للسقوط بقطاع السيد عبد الرحيم جنوب، وتم عمل المعاينة المبدئية للشكوى للوقوف على حلها، رافقه رئيس قطاع السيد جنوب، مسئول لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالوحدة.

الحفاظ على أرواح المواطنين بقنا

ووجه عز مالك المنزل بسرعة إزالة الجزء الخطر حفاظًا على أرواح المواطنين، يأتي ذلك في إطار حل شكاوى واستغاثات المواطنين وتحقيق الاستجابات المناسبة وتقديم الدعم والمساعدة اللازمة لأصحاب تلك الشكاوى وفقا لطبيعة كل منها.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنـــا، وتعليمات سيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنــا.