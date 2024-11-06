الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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محافظات

إزالة 40 حالة إشغال وتحرير 12 محضر مخالفة خلال حملة في المنوفية

حملة تموينية
حملة تموينية

شنت  رئاسة مركز ومدينة الشهداء التابعة لمحافظة المنوفية، حملة إشغالات مكبرة بشوارع المدينة وبعض الشوارع الفرعية أسفرت عن تحرير ٩ محاضر إشغال و٢٥ إزالة فورية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
 

كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا من تنفيذ ١٥ إزالة فورية لعدد من الإشغالات الثابتة والمتحركة وتحرير ٣ محاضر إشغال لإحداث سيولة مرورية بشوارع المدينة.
 

رفع جميع الإشغالات بالمنوفية

كما نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية وتم رفع جميع الإشغالات الموجودة ومصادرة كافة المضبوطات وإلزام أصحاب المحلات التجارية بالمساحات المخصصة لهم تنفيذًا للقانون وحفاظًا على هيبة الدولة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية باستمرار جهود الوحدات المحلية في رفع الإشغالات وضبط الشارع وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. 

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