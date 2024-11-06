مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات دوري أبطال أوروبا

تقام اليوم الأربعاء العديد من المباريات المثيرة في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وأيضًا في بطولة في مسابقة الدوري الأوروبي.

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

كلوب بروج × أستون فيلا - الساعة 7:45 مساء - قناة بي إن سبورت 2 HD

شاختار دونيتسك × يونج بوزيز - الساعة 7:45 مساء - قناة بي إن سبورت 3 HD

شتوتجارت × أتالانتا - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت 5 HD

سبارتا براج × بريست - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت 8 HD

بايرن ميونيخ × بنفيكا - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت 4 HD

فريق إنتر ميلان الإيطالي، فيتو

باريس سان جيرمان × أتليتكو مدريد - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت 1HD

سيرفينا زافيزدا × برشلونة - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت 3 HD

فينورد × ريد بول سالزبورج - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت 4 HD

إنتر ميلان × أرسنال - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت 2 HD

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الأوروبي

بشكتاش × مالمو - الساعة 5:30 مساء

مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا 2

ناساف كارشي x الحسين إربد - 05:00 مساء - beIN Sports AFC.



ألتين أسير x التعاون - 05:00 مساء - beIN Sports AFC.



الوكرة x موهيون بوجان - 07:00 مساء - beIN Sports AFC.



الكويت x شباب الأهلي - 07:00 مساء - beIN Sports AFC.



الخالدية x القوة الجوية - 07:00 مساء - beIN Sports AFC