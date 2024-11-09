السبت 09 نوفمبر 2024
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اقتصاد

باجاج كيوت، مواصفات أغرب سيارة في مصر

سيارات، فيتو
سيارات، فيتو

تتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس، العديد من الأخبار حول “باجاج كيوت” أغرب سيارة في مصر، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الاقتصادية، وبديلة التوك توك داخل المجمعات السياحية. 


زودت السيارة بمحرك سعة 217 سي سي وهي تأتي بأربعة أبواب و4 أحزمة أمان من أجل حماية الركاب في داخل السيارة والسيارة بمحرك 1 سلندر و2 بوجيهات وهي بالتالي سيارة موفرة في استهلاك الوقود. 

 

ومحرك السيارة حقن وقود وليس كربراتير ويمكن للسيارة الصغيرة الوصول لسرعة قصوى تبلغ 70 كم في الساعة كما تعمل بتبريد المياه وناقل حركة مانيوال من 5 غيارات أمامية وغيار واحد خلفي.

يمكن ملء تانك السيارة بالكامل بـ 150 جنيهًا ويمكن بهذا المبلغ قطع مسافة 550 كم، ولا تستخدم السيارة تشحيم للكبالن ولا يتم تغيير الزيت.

ويعمل محرك السيارة بنظام حقن الوقود كما أن السيارة صغيرة ويمكنها حمل 3 أفراد في الكنبة الخلفية مع راكب آخر بجانب السائق. 

كما أن السيارة حديد بالكامل عدا الأبواب مع شاسيه أحادي بدون لحامات وسرعة العداد 100 كم. كما أكد التجار أن البيع كاش وبالتقسيط مع شركة حالًا أو عبر مشروعي. 
 

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