الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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سياسة

تعرف على عقوبة تزوير أوراق التسجيل بالشهر العقاري

الشهر العقاري، فيتو
الشهر العقاري، فيتو

وضع قانون الشهر العقاري والتوثيق الجديد عقوبة مشددة في حال تزوير أوراق التسجيل، وهي الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه في حالة تقديم أوراق مزورة بغرض الحصول من خلالها على التسجيل مع عدم الإخلال بالعقوبة الأشد.

ومنح رئيس المأمورية أو أمين المكتب -بحسب الأحوال- الضبطية القضائية لضبط تلك المحررات المزورة واتخاذ اللازم في شأنها.

وتيسيرًا على المواطنين في التسجيل تم إلغاء الشرط السابق الذي يتعلق بضرورة أن يكون الشخص السابق للملكية قد سجل العقار، وتم الاستعاضة عن ذلك بتحديد مستندات في حالات محددة هي شراء عقار من بائع مسجل ملكية، أو أن تشتري عقار من بائع معه عقد عرفي، أو أن تشتري دون مستندات، فلكل حالة المستندات الخاصة بها للتسجيل، وأن رسوم التسجيل تبلغ 500 جنيه.

وتقدم طلبات تسجيل العقارات يدويًا أو إلكترونيًا، ونجحت التعديلات الجديدة في إنهاء إجراءات تسجيل العقارات خلال 30 يومًا أو 37 يومًا بحد أقصى عند التظلم، وهو ما ألغى ما كان يحدث في السابق عندما كان التسجيل يستغرق سنة وأكثر.

 

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