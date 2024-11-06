قيمة الغرامة في حال التخلف عن موعد إقلاع الطائرة

يتعرض المسافر لغرامة تأخير عن الطائرة، لعدم التزامه بوقت التواجد بالمطار قبل إقلاع الطائرة بثلاث ساعات للرحلات الدولية وساعتين بالنسبة للرحلات الداخلية، وفي حال حدوث ذلك على الراكب التوجه إلى مكتب الحجز الخاص بالشركة المتواجد بصالات السفر، والمطالبة بفتح التذكرة ودفع غرامة التأخير قبل إلغائها.

غرامة التخلف عن موعد إقلاع الطائرة

وتختلف الغرامة من شركة طيران أخرى على حسب تقدير كل شركة، ووفق الوقت البديل الذي يسعى الراكب للحجز عليه ففي حال إذا كان وقت الرحلة قريبا كانت الغرامة أكبر، عكس الراكب الذي يقوم بالحجز على رحلة طيران لثاني يوم، وبالتالي تكون الغرامة أقل.



كما تختلف الغرامة التي تفرض على الراكب المسافر على متن الطائرة من شركة طيران إلى أخرى.