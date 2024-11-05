أخبار الرياضة اليوم: الزمالك يحتفل بإنجاز عبد الله السعيد.. سقوط العين الإماراتي أمام النصر السعودي.. وحقيقة رحيل لاعب الأهلي إلى الوداد

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة ولعل أبرزها..

انتصار كبير للنصر على العين

فاز النصر السعودي على العين الإماراتي بخمسة أهداف مقابل هدف في مباراة الفريقين على ملعب الأول بارك، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري النخبة الآسيوي.

وسجل أهداف النصر كل من تاليسكا “هدفين” وكريستيانو رونالدو وأنجولو وويسلي فيما سجل الكوري بارك يونج هدف العين الوحيد.

وحصد النصر 10 نقاط على مدار 4 مباريات في دوري النخبة الآسيوي، مقابل نقطة وحيدة في جعبة العين.

الزمالك يحتفي بعبد الله السعيد

احتفل نادي الزمالك بـ عبد الله السعيد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالأبيض، بعد وصوله لـ 130 هدفا في تاريخ الدوري الممتاز.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك تصميما يحتوي على صورة لعبد الله السعيد وكتب: "130 هدفا.. ثــالث الهــدافــين التـاريــخييــن في الـدوري الـمصري".

حقيقة مفاوضات رضا سليم مع الوداد والرجاء المغربي للرحيل عن الأهلي

كشف مصدر مقرب من المغربي رضا سليم، لاعب الأهلي، حقيقة وجود مفاوضات معه من جانب ناديي الوداد والرجاء المغربيين.

وقال المصدر: لا توجد أي مفاوضات مع اللاعب الذي ما زال يمتلك عقدا مستمر مع الأهلي ولا توجد اتصالات من جانب أندية المغرب لاستعادة اللاعب من جديد للعودة إلى الدوري المغربي.

قوانين كأس العالم للأندية 2025

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن قوانين بطولة كأس العالم للأندية القادمة، والتي تشمل إلزام الأندية بالمشاركة بأقوى تشكيلاتها، وفرض غرامة قدرها 540 ألف دولار على أي نادٍ ينسحب من البطولة.

ويشارك النادي الأهلي في البطولة ضمن ممثلي قارة إفريقيا رفقة الوداد المغربي والترجي التونسي وماميلودي صن داونز.

وجاءت بعض القوانين المنظمة لكأس العالم للأندية 2025 كالتالي:

1- يجب على الأندية إشراك أقوى فرقها.

2- سيتم فرض غرامة لا تقل عن 445 ألف جنيه إسترليني على أي ناد ينسحب.

3- لا يجوز للمالكين امتلاك أسهم في أكثر من نادٍ واحد.

4- لا يجوز للاعبين اللعب إلا لفريق واحد.

5- يجب على الفرق الوصول إلى معسكرها الأساسي قبل 3-5 أيام من أول مباراة لها.

6- عدد لاعبين الفريق المؤقت: 26-50 لاعبًا.

7- حجم لاعبين الفريق في البطولة: 26-35 لاعبًا.

8- يمكن للاتحادات الكروية فتح نافذة انتقالات خاصة من 1 إلى 10 يونيو.

9- يمكن للأندية إضافة لاعبين اثنين كحد أقصى إلى فرقها من 27 يونيو إلى 3 يوليو.

10- لم يتم تأكيد تفاصيل الجوائز وأموال المشاركة بعد، سيتم الإعلان عنها لاحقًا.

الزمالك يستعد لسموحة

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانه الجماعي، صباح اليوم، استعدادا لمواجهة نظيره سموحة يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وحقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على البنك الأهلي بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت باستاد السلام في إطار الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز، ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط له في البطولة.

تطور جديد في منصب نائب رئيس الأهلي

أغلق النادي الأهلي السبت الماضي باب استقبال أوراق المرشحين على منصب نائب رئيس النادي الأهلي لانتخاب نائب رئيس للنادي، بعدما أصبح هذا المنصب شاغرًا منذ وفاة العامري فاروق نائب رئيس النادي يوم 26 يناير الماضي.

وتنازل الدكتور أحمد أبو النصر عن خوض انتخابات نائب رئيس النادي الأهلي، بعدما تقدم بأوراق ترشّحه الأسبوع الماضي، ليبقى المستشار محمود فهمي مُرشح وحيد على هذا المنصب لينتظر إعلان فوزه بالتزكية.

مرموش لاعب الشهر في فرانكفورت

فاز عمر مرموش، لاعب منتخب مصر وفريق آنتراخت فرانكفورت الألماني، بجائزة أفضل لاعب في شهر أكتوبر مع فريقه.

وتعد هذه المرة الثانية على التوالي التي يفوز بها مرموش بالجائزة في ظل ما يقدمه من عروض قوية رفقة فريقه.

رقم محمد صلاح الجديد في الدوري الإنجليزي

حقق محمد صلاح نجم فريق ليفربول، رقما مميزا جديدا في الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج، وتفوق على كل المهاجمين بإحصائية خاصة بلمس الكرة داخل منطقة جزاء المنافسين.

خلال الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي، لم يلمس أي لاعب الكرة في منطقة جزاء الخصم أكثر من محمد صلاح (96 لمسة) يليه نجما مانشستر سيتي، برناردو سيلفا وإيرلينج هالاند بواقع 81 و79 لمسة على التوالي.

فقد سجل محمد صلاح 9 أهداف في كل البطولات مع ليفربول هذا الموسم وقدم 7 تمريرات حاسمة، ليكون قد أسهم في 16 هدفًا.