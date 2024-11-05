الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
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أخبار مصر

4 رجال ضمن التشكيل الجديد للمجلس القومي للمرأة

المجلس القومي للمرأة.فيتو
المجلس القومي للمرأة.فيتو
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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا رقم 466 لسنة 2024 بتشكيل المجلس القومي للمرأة لمدة أربع سنوات برئاسة المستشارة أمل محمود عطا عمار.


وضم التشكيل 4 رجال هم:
المهندس عمرو عبد الحميد سليمان محمود
الدكتور ماجد إبراهيم عثمان
الدكتور عصام محمد حسن العدوى
محمد محمود أحمد الأتربي


وفي سياق آخر، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته خلال حفل افتتاح المنتدى الحضري العالمي، أن مصر قامت بإنشاء جيل جديد من المدن يتبنى معايير الاستدامة والذكاء الرقمي على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة ضمن 22 مدينة أخرى تم بناؤها بشكل متزامن في مختلف محافظات الجمهورية، إلى جانب تدشين مشروعات لتطوير العشوائيات، والمناطق غير المخططة وغير الآمنة، فضلا عن تحديث وسائل النقل والمواصلات.

وأضاف: "اسمحوا لي بهذه المناسبة، أن أعلن عن إطلاق "الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية" و"الاستراتيجية الوطنية للتحضر الأخضر"، والهادفتين إلى تعزيز الجهود الوطنية القائمة، في مجالات التحضر استنادًا إلى المعايير الدولية للاستدامة والشراكة.
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الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي قرار جمهمري

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