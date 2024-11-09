التفاصيل الكاملة لطرح وحدات صناعية بالمحلة الكبرى

تبدأ الهيئة العامة للتنمية الصناعية طرح عدد محدود من الوحدات الصناعية الشاغرة كاملة التجهيزات بمجمع المحلة الكبرى الخرساني بمحافظة الغربية اليوم السبت.

توطين الصناعة ودعم سلاسل التوريد

ويأتى هذا في إطار استراتيجية وزارة الصناعة وتكليفات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لتسريع وتيرة التنمية الصناعية وتوطين الصناعة ودعم سلاسل التوريد ومساندة صغار المستثمرين الجادين.

فتح سحب وتقديم كراسة الشروط مستوفاة كافة الاشتراطات والمستندات اعتبارًا من اليوم

وأوضحت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أنه من المقرر فتح سحب وتقديم كراسة الشروط مستوفاة كافة الاشتراطات والمستندات اعتبارًا من اليوم السبت ٩ نوفمبر وحتى ٢١ نوفمبر القادم، وسيتم طرح كراسات الشروط للبيع من خـلال فــرع الهيئة بالمحلة الكبرى وكذلك مقر الهيئة بالتجمع الخامس.

وأشارت إلى أن أنشطة الوحدات المطروحة تشمل أنشطة هندسية وغزل ونسيج، وتبلغ مساحة الوحدة ٤٨ م² حيث يمتاز مجمع المحلة الكبرى بالغربية بجاهزية الخدمات والمرافق (جاهزة على تركيب عدادات الكهرباء والمياه) مؤكدة أن الأولوية في هذا الطرح لتوسعات المشروعات القائمة داخل المجمع والتي أثبتت جديتها.

طرح الوحدات بنظام الإيجار

ولفتت رئيس التنمية الصناعية إلى أن هذا الطرح يشمل مجموعة من التيسيرات المتميزة ومن أهمها:

1- طرح الوحدات بنظام الإيجار.

2- تأجيل تحصيل إيجار الوحدات لما بعد ٩ أشهر من تاريخ استلام الوحدة.

3- الاستفادة من دعم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيما يخص التسهيلات التمويلية لتوفير الماكينات وخطوط ومستلزمات الإنتاج، فضلًا عن الاستفادة من مجموعة متميزة من الخدمات التسويقية.

تيسيرات إجرائية

وأكدت ناهد يوسف أن هناك تيسيرات إجرائية كبيرة أيضًا في استخراج التراخيص الصناعية للوحدات طبقًا لتوجيهات الفريق كامل الوزير في هذا الشأن، فضلًا عن إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات وتقديم العروض، مع تخفيض سعر كراسة الشروط لتكون ٣٠٠ جنيه فقط.

وتوفر الهيئة من خلال موقعها الإلكتروني والذي تم تطويره مؤخرًا معلومات وبيانات كاملة عن الطرح للمستثمر وكذا معلومات تفصيلية عن مشروع المجمعات الصناعية ككل وعددها ١٦ مجمعًا صناعيًّا بـ ١٥ محافظة.

تخصيص الأراضي الصناعية لا يتم إلا من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية

ووفقًا لتصريحات سابقة للفريق كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل اكد أن تخصيص الأراضي الصناعية لا يتم إلا من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية وذلك لزيادة حوكمة إجراءات التخصيص وتحقيق مبدأ الشفافية.

ولفت إلى أن أي قطعة أرض صناعية يتم سحبها من المستثمرين غير الجادين سُيعاد طرحها على المنصة لإتاحتها للمستثمرين الجادين، حيث سيكون الطرح الجديد مطلع شهر ديسمبر 2024.

ووجه الوزير هيئة التنمية الصناعية بتكرار التنويه على المنشآت الصناعية التي حصلت على رخص تشغيل ولم تبدأ الإنتاج متجاوزةً المدة الزمنية المقررة من الهيئة بضرورة بدء التشغيل في أقرب وقت، وكذا التنويه على المنشآت الصناعية الي بدأت إنتاجها دون الحصول على رخص التشغيل بضرورة التقدم للهيئة للحصول على رخصة التشغيل لتجنب شروع الهيئة في إجراءات غلق المصنع.

وأكد أن هذه الإجراءات ستسهم في إفساح المجال للمستثمرين الجادين والحفاظ على سير العمل في المناطق الصناعية بطريقة رسمية وعدم تحولها بمرور الوقت لمناطق عشوائية.

ضرورة التركيز على إضافة امتدادات للمناطق الصناعية القائمة بكل محافظة



وأشار الوزير إلى ضرورة التركيز على إضافة امتدادات للمناطق الصناعية القائمة بكل محافظة بدلًا من التوجه لإقامة مناطق صناعية جديدة خاصة وأن هذه الامتدادات ستستفيد من شبكات الطرق والمرافق بالمنطقة الصناعية الأصلية وستوفر الكثير من الوقت والتكلفة على الدولة والمستثمرين لإقامة مشروعات صناعية جديدة كما ستخدم الخطط التوسعية للمصانع الجادة القائمة بالمناطق الصناعية والتي تنتج بالفعل وترغب في التوسع.