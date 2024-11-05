زراعة النواب تناقش طلبات إحاطة بشأن مشكلات الري والصرف

ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب في ملف الري والصرف.

طلبات الإحاطة المقدمة من النواب

وتضمنت طلبات الإحاطة، الطلب المقدم من النائب بلال حامد النحال، بشأن عدم استكمال الأعمال الجارية لحماية جسر مصرف كوم المدينة بمركز المحمودية بمحافظة البحيرة، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة سحر بشير معتوق، بشأن المطالبة بإنشاء كوبرى كبديل عن الطريق المغلق لإنشاء محطة شرشره بمنطقة الهلباوى بقرية سيدى غازى بكفر الدوار بمحافظة البحيرة، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد نجيب خالد، بشأن التعرف على أسباب تأخير تنفيذ إنشاء رافع على مصرف الطويل البحرى المار أمام قرية الشبول بمركز المنزلة محافظة الدقهلية وعدم تغطية الجزء المتبقي من ترعة الجمالية المار داخل الكتلة السكنية وعدم تغطية مسافة 800م من مصرف مرجا بالجمالية بمركز المنزلة محافظة الدقهلية، والمطالبة بتغطية الجزء المار من ترعة الجواد داخل مدينة ميت سلسيل بطول 1200م لوقوع منشآت تعليمية عليها بمركز المنزلة محافظة الدقهلية.

رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالدقهلية

وقال المهندس عبد الفتاح الباز، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالدقهلية، أن قانون الموارد المائية والرى الجديد، ساعد وزارة الري في القيام بدورها في توزيع الرى والصرف الزراعى لمختلف المناطق.



وأضاف الباز، أن الإدارة لا تدخر جهدا في تطهير مجارى الرى ونزع الحشائش وأعمال الصرف والصرف المغطى ومحطات الرفع والخلط.

وتابع الباز، أن تلك الجهود كان لها ثمار علي أرض الواقع في الموسم الزراعى مؤخرا، حيث لم نتلقِ أى شكاوى مطلقا بشأن مياه الرى أو الصرف الزراعى، مضيفا، مما كان له أثر في زيادة مساحة الأرز بالدقهلية، إلي نحو ٤٠ في المائة من حجم إنتاج الأرز.

وأشار رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالدقهلية، إلى أن ذلك يؤكد نجاح منظومة الرى وجهود التطهير المستمرة، متابعا بأن هدف الوزارة من أعمال الري والصرف هو الاستغلال الأمثل لكل نقطة مياه في تحقيق التوسع الزراعى.

كما استعرض الباز، ضوابط تغطيات الصرف، وفقا للقرار الوزارى بوضع ضوابط محددة لتنفيذ التغطيات، موضحا أن هناك تغطيات تسببت في مشكلات وتم إزالة البعض لأنها تتسبب فى حدوث انسداد بالمجارى المائية.

وأوصت لجنة الزراعة والرى، بتشكيل لجنة من مسئولى وزارات الموارد المائية والرى والتنمية المحلية والنقل وإدارة المرور لمعاينة المجارى المائية المطلوب تغطيتها بالجمالية وموافاة اللجنة بنتائج المعاينة لاستكمال مناقشة الموضوع فى اجتماع مقبل.