وكيل "صحة قنا" يتابع الخدمات العلاجية المقدمة بمستشفى الصدر (صور)

تفقد الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بقنا، الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين داخل مستشفى الصدر بقنا، وذلك بهدف الوقوف الصحيح على سير العمل بالمستشفى والتحديات داخل المستشفى.

وخلال الجولة الموسعة التي رافقه فيها فريق الطب العلاجي من الأقسام المختلفة بالمديرية والدكتور كمال همام مدير المستشفى،تفقد وكيل الوزارة الإستقبال وتذاكر الدخول وتوافر أدوية الطوارئ داخل الاستقبال وتوافر أدوية الأمراض المزمنة وأدوية الحساسية داخل الاستقبال، مشددًا على أهمية تنفيذ أقصى رعاية للمريض منذ الكشف وعمل التحاليل وتلقي العلاج اللازم لهم.

مكافحة العدوى داخل المستشفى

كما راجع مستلزمات مكافحة العدوى داخل المستشفى موجهًا بزيادة الكميات المقررة للمستشفى من تلك المستلزمات لضمان أقصى مستوى من الحماية للفريق الطبي والمرضى المترددين.

وخلال الزيارة تفقد وكيل الوزارة المغسلة وراجع مدى إلمام العاملين بدورة الغسيل بالمستشفى وتشغيل المغسلة والمجفف بكفاءة عالية بما يضمن أقصى وقاية وحماية،غرفة النفايات الخطرة وتأكد من التخلص السليم منها بصورة صحيحة وسريعة.

واستمرت جولة وكيل الوزارة وفريق العلاجي بتفقد العناية المركزة بالمستشفى، حيث راجع الحالات المرضية بالقسم ومدى الرعاية الطبية المقدمة لكل مريض مشددًا على مراجعة عقود الأطباء بالقسم ودعم العناية المركزة بالفريق الطبي اللازم،وتفقد القسم الداخلي للاطمئنان على المرضى بالغُرف ومدى الرعاية الصحية المقدمة لهم والتأكد من عدم تَكفُل المريض لأي أعباء مادية،وتفقد الصيدلية الداخلية والتي تعمل على مدار الـ 24 ساعة ومدي توافر الأدوية بها بكميات كافية وفقًا للتشغيل بالمستشفى.

وعقب المرور عقد إجتماعًا ضم فريق المديرية وفريق المستشفى، ناقش خلاله سُبُل التشغيل الأمثل داخل المستشفى، وعرض مقترح إنشاء معمل ميكرو داخل المستشفى بهدف زيادة الخدمات الطبية بالمستشفى وتحسين جودة الرعاية بها وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان والدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا بضرورة توفير رعاية طبية متكاملة لكافة المترددين علي المستشفيات بالمحافظة.