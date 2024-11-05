وزير الاستثمار يدعو اتحادي مصنعي السيارات والمقاولين التركيين لزيارة مصر

وجه المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدعوة إلى اتحاد مصنعي السيارات ومكوناتها واتحاد المقاولين التركيين، لزيارة مصر، وقد اُتُّفِق على ترتيب الزيارة خلال الربع الأول من العام المقبل.



الفرص المتميزة للاستثمار في قطاع صناعة السيارات

كما التقى «الخطيب» مع كل من اتحاد مصنعي السيارات واتحاد الصناعات المغذية التركية، حيث استعرض خلال اللقاء الفرص المتميزة للاستثمار في قطاع صناعة السيارات، وسط توقعات كبيرة بأن يشهد سوق السيارات في مصر خلال الفترة القادمة نموا متزايدًا. يأتى ذلك في إطار زيارته الحالية لتركيا.

شركة تركية تدرس بشكل جاد الاستثمار في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة في السوق المصري

وخلال لقائه بإحدى كبريات الشركات التركية، قال «الخطيب» إن الشركة تدرس بشكل جاد الاستثمار في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة في السوق المصري، وتم الاتفاق على ترتيب زيارة لوفد الشركة إلى مصر خلال الفترة القادمة لبحث الفرص والمقومات الاستثمارية في السوق المصري.

في السياق ذاته، عقد «الخطيب» لقاءً مع إحدى الشركات الرائدة في قطاع التجزئة في تركيا، حيث أكدت الشركة اعتزامها التوسع في استثماراتها الحالية بالسوق المصري، حيث تستهدف زيادة فروعها الحالية من 400 إلى 1000 فرع خلال العامين القادمين.

حضر اللقاءات السفير عمرو الحمامي، سفير مصر في تركيا والوزير مفوض تجارى علي باشا.