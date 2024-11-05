مصرع شخص وإصابة 12 آخرين، ننشر أسماء ضحايا تصادم ميكروباصين بطريق مطار برج العرب

حصلت فيتو على أسماء المصابين والشخص المتوفى في حادث تصادم سيارتين ميكروباص بطريق مطار برج العرب الدولي.

أسماء مصابي حادث طريق برج العرب

وجرى نقل 2 مصابين إلى مستشفى كرموز وهم: وائل محمد فهيم 39 سنة اشتباه كسر مضاعف باليد اليمنى وكدمات بعموم الجسم،محمد جمال رفاعى 33 سنة اشتباه كسر بالقدم اليسرى وكدمات بعموم الجسم.

فيما جرى نقل 10 مصابين إلى مستشفى العامرية وهم: شادى زكريا مصباح 35 سنه جرح بفروة الرأس محمد عصام الدين محمد 33 سنة اشتباه كسر بالحوض،مصطفى محمد عبد العظيم 38 سنة pc، احمد معتمد محمد 33 سنة اشتباه كسر بالحوض وكدمات بالوجه، فتحى راضى حامد 35 سنة اشتباه كسر بالركبة اليمنى وسحجات بعموم الجسم.

احمد فتحى فراج 47 سنة اشتباه كسر بالفخذ الأيسر، حسن محمد صديق 60 سنة اشتباه كسر بالحوض والساق اليسرى، حسام مصطفى شعبان 31 سنة اشتباه كسر بالساقين والفقرات القطنية، نصر عبد الله عوض 60 سنة اشتباه كسر بالساق اليمنى وكدمات بعموم الجسم، أحمد محمد عايش 26 سنة اشتباه كسر بالقدم اليمنى وكدمات بعموم الجسم.

وكانت مديرية أمن الإسكندرية قد تلقت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بحادث تصادم سيارتين ميكروباص بالطريق الدولى الجديد اتجاه مطار برج العرب، على الفور توجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.

وتبين تصادم سيارتين ميكروباص بالطريق المشار إليه، ووجود حالة وفاة و12 مصابا جراء الحادث، جرى نقلهم إلى مستشفيات العامرية وكرموز بواسطة 10 سيارات إسعاف.

وجار إزالة آثار الحادث بمعرفة الجهات المعنية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.