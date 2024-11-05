الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
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رياضة

رئيس الاتحاد الدولي لألعاب الماء يهنئ ياسر إدريس بقيادته الناجحة لـ السباحة المصرية

ياسر إدريس مع رئيس
ياسر إدريس مع رئيس الاتحاد الدولي لألعاب الماء

هنأ الكويتي حسين المسلم رئيس الاتحاد الدولي لألعاب الماء، المهندس ياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة المصري رئيس اللجنة الأولمبية المصرية على عام آخر ناجح في قيادة الاتحاد المصري للسباحة، وذلك مع اقتراب انتهاء عام المنافسة 2024.

وقال المسلم في رسالة التهنئة الموجهة للمهندس ياسر إدريس، إنه لا يزال تطور اتحادكم ولاعبيه قويا بشكل لا يصدق، حيث يتضح هذا من خلال النجاح المستمر في المسبح.

وتابع حسين المسلم رئيس الاتحاد الدولي لألعاب الماء، في كلمته: لقد رأينا فريق الفراعنة في السباحة الفنية يحقق نتائج رائعة في كل من طوكيو وباريس، وكان ظهور فريق كرة الماء الخاص المصري بأداء الميدالية الفضية في حدث كرة الماء الشاطئية في الغردقة واعدًا.

وأكد أن مصر تواصل أيضًا استضافة عدد من أحداث الرياضات المائية العالمية، وتشارك بانتظام في برامج التنمية للاعبيها ومسؤوليها، حيث يسمح هذا التعاون مع الاتحاد العالمي للرياضات المائية بتطوير كبير للرياضات المائية في مصر.

واختتم حديثه، مشيرا إلى التطلع لاستمرار التعاون في العام المقبل مع الاتحاد المصري للسباحة، موجها الشكر للمهندس ياسر إدريس على قيادته السليمة، قائلا: «كما هو الحال دائما، يظل مكتبنا تحت تصرفكم لأي مساعدة».

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ياسر إدريس اتحاد السباحة حسين المسلم

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