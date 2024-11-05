الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
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محافظات

إيقاف أعمال مبنى مخالف في حملة مكبرة بقنا

أيقاف أعمال مبني
أيقاف أعمال مبني مخالف في حملة مكبرة بقنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا برئاسة محمد عز نائب المدينة، حملة لإيقاف تنفيذ أعمال أملاك خاصة بمساحة ٥٥ متر عبارة عن فك أخشاب دور رابع علوى بمنطقة مدينة العمال.

 

منع انتشار العشوائيات

وأوضح رئيس المركز، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي والبناء بدون ترخيص ومنع انتشار العشوائيات.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي وإزالتها على الفور تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب،وتعليمات سيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

 

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