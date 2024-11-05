تحرير 15 محضرا متنوعا في حملة لحماية المستهلك بقنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة حملة على مستوى المدينة برئاسة حسين الزمقان رئيس المركز، ولجنة حماية المستهلك، وإدارة تموين نقادة، وعضو الإدارة الصحية، وإدارة الطب البيطري

وقد أسفرت الحملة عن تحرير (١٥) مخالفة تنوعت ما بين إشغال طريق، وعدم الإعلان أسعار، وعدم حمل شهادة صحية ونظافة.

وذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، بضبط الأسعار وانضباط الشارع،وتنفيذ قرار الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا رقم ٣٩٨ لسنة ٢٠٢٤ بتشكيل لجنة حماية المستهلك وانضباط الشارع.