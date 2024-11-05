مسئولون أمريكيون: تهديدات أمنية تعطل عمليات التصويت ومحاولة لتمديد ساعات الاقتراع

أفاد مسؤولون أمريكيون بأن تهديدات أمنية تسببت في تعطيل عملية التصويت في عدد من المناطق، ويجري العمل على تمديد ساعات الاقتراع لتعويض الوقت الضائع.

وفي سياق متصل، واجه بعض الناخبين مشكلات تقنية محدودة أثناء الإدلاء بأصواتهم، حيث أدى عطل في برنامج الفرز في منطقة كامبريا بولاية بنسلفانيا إلى تمديد فترة التصويت هناك.

ويعمل المسؤولون على معالجة هذه المشكلات لضمان استمرارية التصويت بسلاسة وشفافية.

الجمهوريون في فلوريدا يقتربون من حاجز المليون ناخب

اقترب عدد الناخبين الجمهوريين في ولاية فلوريدا من الوصول إلى حاجز المليون صوت مع استمرار عمليات التصويت في يوم الانتخابات.

ويشير هذا الرقم إلى إقبال قوي من قاعدة الحزب الجمهوري في الولاية، مما يعزز فرصهم في تحقيق نتائج إيجابية في هذه الانتخابات الحاسمة.

وتعتبر فلوريدا من الولايات الرئيسية التي تشهد منافسة شرسة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ويعتمد الطرفان على نسبة إقبال الناخبين لتحقيق الفوز.

تقدم ملحوظ للجمهوريين في أول 80 دقيقة من التصويت بولاية فلوريدا

أظهرت البيانات الأولية من أول 80 دقيقة من عملية التصويت في يوم الانتخابات بولاية فلوريدا تقدمًا واضحًا للحزب الجمهوري. حيث حصل الجمهوريون على 123,386 صوتًا، ما يمثل 48.67% من إجمالي الأصوات، بينما حصل الحزب الديمقراطي على 62,799 صوتًا، بنسبة بلغت 24.77%.

ويعكس هذا التقدم المبكر للجمهوريين ديناميكية المنافسة في فلوريدا، الولاية التي تعد من أبرز الولايات الحاسمة في النتائج النهائية للانتخابات الأمريكية.

فيما أصدرت مجموعة من المدعين العامين من 47 ولاية أمريكية بيانًا مشتركًا يدعو المواطنين إلى الحفاظ على السلمية واحترام نزاهة العملية الانتخابية ونبذ أي شكل من أشكال العنف، في خطوة تهدف لتعزيز الاستقرار وسط توترات الانتخابات.

وفي العاصمة واشنطن، كثفت الشرطة إجراءاتها الأمنية، استعدادًا لاحتمال وقوع أعمال عنف مرتبطة بالانتخابات، مع تعزيز انتشارها في المواقع الحساسة لضمان النظام والأمن خلال هذه الفترة الانتخابية الحرجة.

ترامب يهاجم وهاريس تدعو للتفاؤل

وفي ختام مسيرة استمرت قرابة عقد من الزمن هيمن فيها على المشهد السياسي الأمريكي، ألقى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خطابًا قد يكون الأخير في حملاته الانتخابية، وذلك في غراند رابيدز بولاية ميشيجان.

وركز ترامب في خطابه على توجيه انتقادات حادة لمنافسته كامالا هاريس، نائبة الرئيس الحالية، ولزعيمة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي، إلى جانب الحزب الديمقراطي.

وجه ترامب انتقادات مباشرة لهاريس، واصفًا إياها بأنها "ذات معدل ذكاء منخفض للغاية"، قائلًا: "نحن لا نحتاج إلى شخص بمعدل ذكاء منخفض". كما وصف بيلوسي بأنها "شخصية مجنونة وتغش كثيرًا"، وواصل الهجوم عليها بتعليقات قاسية.

في المقابل، اختتمت كامالا هاريس حملتها الانتخابية بأسلوب مختلف، حيث تجنبت ذكر اسم ترامب بشكل مباشر في خطابها الأخير الذي ألقته في مدينة فيلادلفيا. وقالت هاريس: "يسرني العودة إلى مدينة الحب الأخوي، حيث وُضع أساس ديمقراطيتنا"، مؤكدة أن الانتخابات الحالية فرصة لطي صفحة "عقد من السياسة التي كانت مدفوعة بالخوف والانقسام".

وختمت هاريس حديثها بقولها: "هذه الليلة، سننهي كما بدأنا، بالتفاؤل، والطاقة، والفرح".