الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
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أخبار مصر

السكة الحديد تواصل عقد ندوات التوعية للعاملين عن مخاطر التعاطي والإدمان

السكك الحديد
السكك الحديد

واصلت السكك الحديد عقد الندوات التثقيفية للعمال بمناطق الهيئة المختلفة لمحاربة الظواهر السلبية وخاصة فيما يتعلق بالمخدرات  سواء من النواحي الصحية أو النفسية أو القانونية. 

 وقامت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بعقد ندوة تثقيفية وتوعوية تحت عنوان ( التوعية القانونية والصحية من مخاطر المواد المخدرة ) بمحافظة الأقصر، وذلك لتوعية العاملين والموظفين بأخطار إدمان المخدرات وتأثيرها على صحة الإنسان وطرق المواجهة والعلاج وأخطاره القانونية وذلك ضمن الخطة القومية لمكافحة ظاهرة الإدمان وتعاطي المخدرات والتي تتبناها الدولة تحت رعاية "رئيس الجمهورية" في إطار جهود بناء الإنسان والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

 

ندوة السكك الحديد 

حيث تم عقد الندوة بالتنسيق مع المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية حيث حضر كل من  الدكتور عبده العشرى – أستاذ القانون المساعد بالمركز القومى للبحوث، الدكتور  محمود نصر - خبير بمصلحة الطب الشرعى، وبحضور فريق من الإدارة المركزية لتنمية وإدارة المواهب وقيادات الهيئة بالمنطقة الوسطى بالإضافة إلى فريق عمل من الموظفين والعاملين بالهيئة.

تم التأكيد خلال الندوة على التوعية القانونية والصحية لمتعاطى المخدرات وشروط شغل الوظائف أو الإستمرار فيها والخاصة بتحليل المخدرات للعاملين وإجراءات التحليل والضمانات التى نص عليها القانون، وتم التشديد على أن خلو الموظف من التعاطى شرطًا للاستمرار فى الوظيفة، طبقا لقانون مكافحة المخدرات.

وكذلك تم إلقاء الضوء على مخاطر تعاطى المخدرات وإدمانها على الصحة العامة للإنسان والحالة النفسية للمتعاطى، وما قد تؤدى به إلى عقوبة السجن نتيجة لعدم إدراكه مما يصدر منه من أفعال بلا وعى وكذا آثارها على المحيطين به والمتعاملين معه بالإضافة إلى فصله من العمل، وكذلك تم إلقاء الضوء على جهود الدولة فى تخصيص بعض المراكز المتخصصة فى علاج الإدمان وأنها تتعامل فى سرية تامة مع الحالة كما تم إلقاء الضوء على عدم تعاطى أى مواد علاجية دون استشارة الطبيب وخاصة الأدوية التى تؤدى إلى إيجابية التحليل عند تعرضه لأحد اللجان المفاجئة والخاصة بتحليل المخدرات.

 

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الهيئة القومية لسكك حديد الهيئة القومية لسكك حديد مصر المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائي القومي للبحوث الإجتماعية المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية

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