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رئيس جامعة دمنهور يتفقد الأعمال الإنشائية لمبنى كلية طب الأسنان (صور)

رئيس جامعة دمنهور،
رئيس جامعة دمنهور، فيتو

تفقد الدكتور إلهامي ترابيس - رئيس جامعة دمنهور اليوم الثلاثاء، الأعمال الإنشائية بمبنى كلية طب الأسنان، داخل الحرم الجامعي، عقب صدور قرار مجلس الوزراء لإزالة جميع المعوقات لاستكمال مشروع كلية طب الأسنان، ويأتي ذلك في إطار حرص جامعة دمنهور على تقديم خدمة تعليمية على أعلى مستوى من التطوير والحداثة.

رئيس جامعة دمنهور يتفقد الأعمال الإنشائية لمبنى كلية طب الأسنان، فيتو
رئيس جامعة دمنهور يتفقد الأعمال الإنشائية لمبنى كلية طب الأسنان، فيتو
رئيس جامعة دمنهور يتفقد الأعمال الإنشائية لمبنى كلية طب الأسنان، فيتو
رئيس جامعة دمنهور يتفقد الأعمال الإنشائية لمبنى كلية طب الأسنان، فيتو


 

خلال جولته شدد رئيس جامعة دمنهور، على ضرورة متابعة الأعمال والالتزام بالبرنامج الزمني وجودة التنفيذ والتشطيبات النهائية والتجهيزات اللازمة للمنشآت طبقا للمواصفات المعتمدة، والانتهاء من الأعمال المتبقية من المبنى في أقرب وقت ممكن تمهيدًا لافتتاحه في القريب العاجل، مؤكدًا ضرورة الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية، في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، موجهًا بضرورة استغلال كافة منشآت الجامعة والاستفادة منها بالشكل الأمثل لخدمة الطلاب والعملية التعليمية.
 

هذا وقد ثمن رئيس جامعة دمنهور جهود القيادة السياسية التي تولي اهتمامًا كبيرًا بالجامعات الحكومية لتكون قادرة على الوفاء برسالتها الأكاديمية، والتوسع في إنشاء كليات جديدة لتغطية كافة التخصصات والمجالات المطلوبة لسوق العمل، لإتاحة فرص تعليمية متعددة لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، مقدما أسمى آيات الشكر للرئيس  عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، الدكتــور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء، على دعمهم الكامل وصدور قرار مجلس الوزراء لإزالة جميع المعوقات لاستكمال مشروع كلية طب الأسنان، واعتماد المبالغ المطلوبة للمشروع مما له بالغ الأثر في تطوير البنية الأساسية للجامعة وكذا الارتقاء بالعملية البحثية والتعليمية.

 

 


 

وأوضح ترابيس أن موقع إنشاء مبنى كلية طب الأسنان بمجمع دمنهور التعليمي، يمثل خطوة هامة نحو الارتقاء بالتعليم الطبي بالجامعة، ويتكون مبنى كلية طب الأسنان من  دور أرضي، و٩ أدوار علوية، بمساحة إجمالية ٢٠٠٠٠ ألف م بواقع (٥) مدرجات بمساحة إجمالية ١٣٦٥ م و(٥) معامل لطب الأسنان بمساحة إجمالية ١٢٦٠ م و(٦) معامل بمساحة إجمالية ٨٢٨ م، وسيميلاتور بمساحة ١٨٩.٥ م2، و(٨) قاعات دراسية بمساحة ٥٧٦ م، وغرفة عمليات مجهزة بأحدث التجهيزات لجراحات الأسنان الدقيقة لاستقبال حالات الأسنان لذوي الإعاقة والأطفال ملحق بها غرفة إفاقة وغرفة أشعة وعدد من العيادات الخارجية.


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