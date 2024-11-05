الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
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أخبار مصر

الحكومة تضع خطة لتحويل مصر إلى مركز عالمي لـ تكنولوجيا المعلومات

اجتماع برئاسة الدكتور
اجتماع برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، فيتو

التقى اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمتابعة عدد من ملفات العمل.

وخلال اللقاء، استعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الجهود المبذولة للتوسع في برامج بناء القدرات الرقمية لكافة فئات المجتمع في مختلف المراحل العمرية وفي جميع أنحاء الجمهورية، ووفقا لعدة مستويات بدءًا من نشر الوعي بالمهارات الرقمية الأساسية وحتى التخصصات التكنولوجية عالية القيمة، وذلك بهدف إعداد كوادر في مختلف تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحديثة، وتمكين الشباب من المنافسة في سوق العمل.

وتناول الدكتور عمرو طلعت، الجهود المبذولة لتعزيز مكانة مصر كمقصد رائد في تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود، وتعظيم المزايا التنافسية التي تحظى بها مصر في هذه الصناعة، والتي من أبرزها الموقع الجغرافي المتميز، ووفرة المهارات التي تقدم خدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود بجودة عالية، موضحًا أنه يتم توفير مجموعة متنوعة من المبادرات التدريبية التي تستهدف توفير كفاءات رقمية في مختلف المحافظات، لافتًا إلى أن تلك المبادرات التدريبية مؤهلة لتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات لمختلف دول العالم على النحو الذي يسهم في مضاعفة الصادرات الرقمية، وتوفير فرص عمل كثيفة للشباب.

وأشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أبرز التطورات المتعلقة بتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية العالمية، وتطويع هذه التكنولوجيات لخدمة كافة قطاعات الدولة والاقتصاد، وذلك في ضوء العمل على إطلاق المرحلة الثانية للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي قريبًا.

كما استعرض الدكتور/ عمرو طلعت، مستجدات العمل في مشروعات تطوير البنية التحتية الرقمية في كافة أنحاء الجمهورية لرفع كفاءة الانترنت، والتي تشمل مشروعات لإحلال كابلات الألياف الضوئية بديلًا عن الكابلات النحاسية بالإضافة إلى مد كابلات الألياف الضوئية في قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
 

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