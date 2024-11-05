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"قناوي" يقود أولى تدريبات المنيا ويؤكد: الكرة لا تزال في الملعب

كابتن شديد قناوي،
كابتن شديد قناوي، مدرب نادي المنيا

قاد الكابتن شديد قناوي المدير الفني الجديد لنادي المنيا أولى تدريباته مع الفريق، عصر اليوم الثلاثاء، استعدادا لمباراة مركز شباب طامية ضمن مباريات الجولة السادسة، والتي تجمع الفريقين الجمعة المقبلة على ملعب المنيا الجديدة.

"قناوي" يقود أولى تدريبات المنيا بحضور رئيس مجلس الإدارة ويؤكد: الكرة لا تزال في الملعب

كابتن شديد قناوي، مدرب نادي المنيا الرياضي 
كابتن شديد قناوي، مدرب نادي المنيا الرياضي 

وقبل بدء التدريبات حرص المحاسب عاطف عبدالجابر رئيس مجلس إدارة النادي، على استقبال المدير الفني واللاعبين، حيث أكد رئيس النادي على تقديم كافة سبل الدعم للفريق، خاصة أن الموسم لازال طويلًا وأن الفريق يمتلك كافة عناصر المنافسة هذا الموسم وإسعاد الجماهير، وأن جميع اللاعبين تحت قيادة شديد قناوي قادرون على الفوز في المباريات المقبلة، مطالبا الجميع ببذل قصارى الجهد.

من جانبه قال المدير الفني إن الفريق قادر على تحقيق المكسب في اللقاءات المقبلة بعد ترتيب الأوراق والتدريب على عدد من الخطط الفنية، مضيفا " الكرة لازالت في الملعب والموسم طويل" والجميع على قلب رجل واحد لاسعاد جماهير اكسبريس الصعيد.

وطالب قناوي من الجميع مساندة الفريق والجهاز الفني، لتخطي المرحلة الحالية وتحسين وضع الفريق، مؤكدا أن الفريق يضم مجموعة من العناصر الجيدة القادرة على تحقيق الانتصارات.

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