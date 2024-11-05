الحكومة تكشف الموعد النهائي لإصدار لائحة قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب

كشف مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم (29) لسنة 2023 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

مناقشة تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة



جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، لمتابعة خطة الحكومة بشأن وضع رؤية للقضاء على ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة بمعظم محافظات الجمهورية في ضوء الإستراتيجية الوطنية للقضاء على مرض السعار 2030، وذلك في ضوء القانون رقم (29) لسنة 2023، بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.



موعد صدور لائحة قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة

وأوضح ردا على سؤال المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، وصلت مجلس الوزراء وسوف يتم اعتمادها وخروجها للنور قريبا.



جهود التعامل مع شكاوى المواطنين من الكلاب

من جانبها قالت منى خليل، رئيس جمعية الرفق بالحيوان: لمسنا خطوات جادة فى منع تسمم الكلاب، ولكن ليس بشكل كامل، موضحة أن لديها قائمة بأسماء أطباء طالبت من المواطنين على صفحات السوشيال ميديا شراء سموم لقتل الكلاب.

أزمة بسبب انتشار ظاهرة عقر الكلاب

وتدخل السجيني، قائلا: الأهالي يهاجمون الأطباء البيطريين بسبب انتشار عقر الكلاب للمواطنين، وأن ما يقوم به الأطباء هو رد على الأهالي، ولا نستطيع أن نمنع هذا إلا بخروج اللائحة التنفيذية للنور وبدء التطبيق العملي للقانون.

وأكدت رئيس جمعية الرفق بالحيوان، التعامل بسرعة مع الشكاوى المقدمة من محافظة المنوفية، بالنزول والتعامل مع الكلاب الضالة وتعقيمها، قائلة: ولكن لدينا عائق بسبب عجز الأطباء البيطريين، وقد تحدثنا بهذا الشأن مع نقابة الأطباء البيطريين، موضحة أن الذئاب تنتشر مع ندرة الكلاب.



وحول اقتراح أحد النواب، بزيادة عدد الشلاتر، أكدت أنه هو حل غير علمي بشكل كافى، ويحتاج لأراضى كثيرة وموارد كثيرة غير متوفرة، والفلاتر أساسا موجودة لحالات معينة وليس للكل، والمفترض أن يتم تعقيم الكلب ثم رجوعه مرة أخرى إلى منطقته، كما أشارت إلى أن استراتيجية 2030 بشأن مواجهة السعار لم تنشر ولا أحد يعرف عنها شيئا.

وقال النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة: الحكومة السابقة حكومة بليدة، والحكومة الجديدة نتمنى منها أن تكون مختلفة، فليس من المنطقي أن ننتظر سنة كامل لخروج لائحة تنفيذية لقانون من 27 مادة.

وطالب النائب زكى عباس، بعمل شلاتر على الأطراف الصحراوية والمحافظات لتعقيم الكلاب الضارة وعدم تكاثرها، موضحا أن تعامل بعض المؤسسات الحكومية مع الكلاب سىء جدل.

وقال النائب طلبة النحال: الكلاب الضالة مع الوقت اكتسبت مهارات مختلفة، وأصبحت أكثر شراسة وتمشى فى مجموعات، وأصبحت حالات العض من الكلاب الضالة فى القرى كبيرة، والموضوع مش بسيط، وجود الإنسان أهم من حقوق الحيوان، ليرد رئيس اللجنة، قائلا: الرحمة للجميع إنسان وحيوان.

ووجه النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، انتقادات حادة للحكومة بسبب تأخر صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم (29) لسنة 2023، بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.



وتساءل السجيني: متى يتم استصدار اللائحة التنفيذية؟، مشيرا إلى أن القانون نشر في الجريدة الرسمية فى ٢٩ مايو ٢٠٢٣، وكان المفترض صدور اللائحة خلال ٦ أشهر، ولم يصدر حتى الآن، ولدينا تأخير سنة كاملة، مشددا على أهمية وجود موعد محدد.

وانتقد دور وزارة الصحة في هذا الملف، قائلا لمسؤول وزارة الصحة الحاضر باجتماع اللجنة: "انتوا معملتوش حاجة وضيعت وقتكم ووقتنا على الفاضى".



وقال السجيني: اللجنة تمهل وزارة الصحة 48 ساعة تعيد النظر في دراسة الملف بالكامل وتقدم لنا خطة ورؤية واضحة وخطط زمنية، وتقدم تقرير للجنة.