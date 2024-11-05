الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

إعلان نتيجة انتخابات المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب المرحلة الثانوية بالقاهرة

تعليم القاهرة
تعليم القاهرة
ads

أعلنت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، والرائد العام لاتحاد طلاب المرحلة الثانوية، اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/١١/٥ بقاعة ديوان عام المديرية، نتيجة " تشكيل المكتب التنفيذي لإتحاد طلاب المديرية للمرحلة الثانوية "للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤.

 

 انتخابات المكتب التنفيذي لإتحاد طلاب المرحلة الثانوية

 

وأشارت إلى أن موضوعه المحورى " الإتحادات الطلابية - وبناء شخصية المتعلم"، بعد إجراء الانتخابات فى أجواء ديمقراطية، تتسم بالنزاهة والشفافية والمصداقية.

txt

مدير تعليم القاهرة يوجه بضرورة تسجيل الغياب أولًا بأول

txt

تكليفات عاجلة من تعليم القاهرة بشأن سداد المصروفات وكثافة الفصول

وذلك بحضور الدكتورة همت أبو كيلة وكيل المديرية، إشراف ابتسام إمام، موجه عام التربية الاجتماعية، وفريق عمل توجيه التربية الاجتماعية.

وألقت مدير المديرية كلمة عبرت فيها عن مدى سعادتها بتواجدها وسط أبنائها وبناتها الطالبات، وأنها فخورة بما وصلوا إليه من خلال ثقة زملائهم بهم، فهم قادة المستقبل فى جميع المجالات وسفراء لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة وتمنت لهم مزيدًا من التوفيق والتميز فى حياتهم العملية.

بعدها أعلنت نتيجة إنتخابات المكتب التنفيذى للمرحلة الثانوية على النحو التالى: 

فوز الطالب/عبد الرحمن أحمد 
( إدارة شرق مدينة نصر التعليمية)
أمين اتحاد طلاب مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

فوز الطالبة / جومانة وليد 
( إدارة الخليفة التعليمية) 
الأمين المساعد لاتحاد طلاب مديرية التربية والتعليم بالقاهرة

فوز الطالب/ محمد سامح
(إدارة المعصرة - مقررًا للجنة العلمية).

فوز الطالبة / هناء صلاح 
(إدارة الشرابية - مقررًا للجنة الدينية والثقافية)

فوز الطالب/ إبراهيم سامح 
(إدارة الزاوية -مقررًا للجنة الرياضية والكشفية).

فوز الطالبة/ هلا أحمد 
( إدارة دار السلام - مقررًا للجنة الفنية )

فوز الطالب حازم وائل 
(إدارة الساحل - مقررًا للجنة الاجتماعية).

وفي الختام تقدمت سيادتها بخالص الشكر لأبنائها الطلاب وجميع الحضور، متمنية لهم مزيدًا من التوفيق والنجاح والتميز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الاتحادات الطلابية تعليم القاهرة طلاب المرحلة الثانوية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة مديرية التربية والتعليم بالقاهرة

الأكثر قراءة

إيقاف لاعب الأهلي شهرا بعد أزمة المفاوضات مع الزمالك

كارثة جديدة بسد النهضة، الماء الحمضي يذيب أحجاره الجيرية والزلازل تهدده بالانهيار

أول قرية أمريكية تعلن نتيجة الانتخابات الرئاسية (فيديو)

هل حدثت هزة أرضية في مصر اليوم؟، البحوث الفلكية يوضح

ارتفاع جديد في سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

الإسكان تحذف 10 مدافن منها مقبرة سامي البارودي من الطراز المعماري المميز بالقاهرة

ارتفاع جديد، سعر جرام الذهب بمنتصف تعاملات اليوم

منوعات

المزيد

أنثى فرس نهر تايلاندية تتوقع فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية

بطاقات الاقتراع الغيابي.. حيلة مثيرة لرواد ناسا للتصويت في الانتخابات من المحطة الفضائية

إطلاق مركبة الشحن Cargo Dragon إلى المحطة الفضائية الدولية

انطلاق أول قمر صناعي خشبي في العالم من اليابان

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء 5-11-2024 في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالسوق المحلى

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

سعر السكر اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

رسائل هامة من مفتي الجمهورية خلال القمة العالمية لرؤساء الأديان بأذربيجان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على كيفية التقرب إلى الله وتحصين النفس

تفسير حلم السعال في المنام وعلاقته بضيق الحال وخصومة مع المقربين

متى يأتي الرزق الواسع للإنسان؟ الشيخ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads