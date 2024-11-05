الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
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وكيل وزارة التموين بالإسكندرية يشن حملات على المحال والمخابز

وكيل وزارة التموين،
وكيل وزارة التموين، فيتو

قام، اليوم، المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، يرافقه جمال عمار وكيل المديرية والمهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى وأحمد عبد الحميد مدير التجارة الداخلية وفريق العمل التابع له بحملات مكبرة على المخابز البلدية وثلاجات  اللحوم والمواد الغذائية والأسواق

 وأسفرت تلك الحملات عن تحرير محضر حيازة عدد ٢١ شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة ٥٠ كجم بأحد المخابز البلدية غير صالح للاستهلاك الآدمى، وتحرير عدد ١٤ محضرا إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن، وتحرير عدد ١٢ محضر مخالفات متنوعة بالمخابز البلدية.  

كما جرى تحرير محضر حيازة عدد ١٤ بستلة مخلل متنوع زنة البستلة الواحدة ١٠ كجم باجمالى ١٤٠ كجم بدون بيانات ومجهول المصدر، وتحرير محضر حيازة عدد ٨١ علبة تمر زنة العلبة الواحدة واحد كجم باجمالى ٨١ كجم منتهية الصلاحية

وتحرر محضر حيازة سجائر مجهولة المصدر والتحفظ على عدد ٤٩٥ علبة سجائر متنوعة، محضر غش تجارى حيازة  بن غير مطابق للمواصفات القياسية، محضر غش تجاري حيازة عسل نحل غير مطابق للمواصفات القياسية،محضر غش تجاري حيازة حلاوة طحينية غير مطابقة للمواصفات القياسية، عدد ٩ محاضر عدم الإعلان عن أسعار المواد الغذائية بالأسواق، عدد ٣ محاضر عدم حمل شهادات صحية

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.

 

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