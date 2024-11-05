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أخبار مصر

وزير التموين يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لبحث طلباتهم

الدكتور شريف فاروق
الدكتور شريف فاروق وزير التموين
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عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية الأجتماع الأسبوعي الدوري مع  أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وجاء ذلك بحضور كل من اللواء  وليد ابو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، وخالد شرف مساعد الوزير،  احمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي، وأحمد عصام  معاون الوزير.

 

ويأتي هذا اللقاء الدوري في إطار حرص  الوزير على تفعيل قنوات التواصل السياسي مع  النواب والاستماع إلى كافة مقترحاتهم ومناقشة ودراسة الطلبات المقدمة من خلالهم والتي تعكس احتياجات ومتطلبات  المواطنين في مختلف الأنشطة والمجالات ذات الصلة بالتموين.

 

ووجه وزير التموين على الفور إدارة الاتصال السياسي بوزارة التموين بسرعة تلبية احتياجات ومتطلبات  النواب وسرعة البت في الطلبات المقدمة من جانب المواطنين أو من جانب  أصحاب المنشآت التموينية، مع تكليف إدارة الإتصال السياسي بسرعة فرز الطلبات ودراستها مع كافة الجهات التابعة للوزارة والرد على النواب.

 

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اعضاء مجلسي النواب والشيوخ الدكتور شريف فاروق وزير التموين شريف فاروق وزير التموين

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