تدشين غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لمتابعة الانتخابات الرئاسية الأمريكية
دشنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الثلاثاء، الموافق ٥ نوفمبر، غرفة عمليات متابعة الانتخابات الرئاسية الأمريكية ٢٠٢٤، وذلك بممثلين من لجنتي العلاقات الخارجية وإدارة الحملات الانتخابية، وأعضاء من التنسيقية.
عقدت الغرفة باستخدام أحدث التقنيات والربط الإلكتروني بالتزامن اللحظي مع مؤشرات الأخبار فى الولايات المتحدة الأمريكية.
بدأت الغرفة قبل فتح باب التصويت لرصد آخر استطلاعات الرأي والمؤشرات الأولية لكل ولاية، وكافة التصريحات والأخبار المتعلقة بالانتخابات والمرشحين وفرق حملاتهم الانتخابية باستخدام الذكاء الاصطناعي ورصد وتحليل سير العملية الانتخابية الرئاسية الأمريكية.
ويستمر عمل الغرفة حتى غلق باب التصويت.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.