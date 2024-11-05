الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

8 صور ترصد استعدادات الزمالك اليوم لمواجهة سموحة

شيكابالا
شيكابالا

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانه الجماعي، صباح اليوم، استعدادا لمواجهة نظيره سموحة يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك عبر فيس بوك ألبوم صور لمران الفريق اليوم.

 يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره سموحة يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز 

 تنطلق مباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز

تنقل مباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

ترتيب الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز 

يحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 3 نقاط، فيما يحتل سموحة المركز الثاني بنفس النقاط.

وحقق  فريق الزمالك فوزًا غاليًا على البنك الأهلي بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت باستاد السلام في إطار الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز، ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط له في البطولة.

إيقاف لاعب الأهلي شهرا بعد أزمة المفاوضات مع الزمالك

موعد مباراة الزمالك وسموحة والقنوات الناقلة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الزمالك نادي الزمالك الزمالك وسموحة مباراة الزمالك وسموحة الدوري الممتاز

مواد متعلقة

محمد السيد: لم أتوقع المشاركة في مباراة القمة لكن كنت جاهزا

الدوري الإسباني، سيلتا فيجو يفوز على خيتافي بهدف نظيف (صور)

الدوري الإسباني، سيلتا فيجو يتقدم على خيتافي 1-0 في الشوط الأول (صور)

الكرة الطائرة، سيدات الزمالك يفزن على المقاولون العرب 3-2

مصدر يكشف موعد عودة الونش للمشاركة في المباريات مع الزمالك

أبطال آسيا، أهلي جدة يتصدر مجموعة الغرب بعد الفوز على الشرطة العراقي بخماسية (صور)

مفاجأة، الزمالك يدرس بيع زيزو في يناير لهذين السببين

أهلي جدة يتقدم على الشرطة العراقي 2-1 في الشوط الأول

الأكثر قراءة

إيقاف لاعب الأهلي شهرا بعد أزمة المفاوضات مع الزمالك

هل حدثت هزة أرضية في مصر اليوم؟، البحوث الفلكية يوضح

ارتفاع جديد، سعر جرام الذهب بمنتصف تعاملات اليوم

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

قفزة جنونية فى سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024

رغم العروض السعودية المغرية، وجهة أوروبية مفاجئة لمحمد صلاح في الموسم المقبل

رئيس دولة عربية يصدر قرارًا بالعفو عن 4000 شخص محكوم عليهم نهائيًا

بعد الارتفاعات الأخيرة، سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024

منوعات

المزيد

بطاقات الاقتراع الغيابي.. حيلة مثيرة لرواد ناسا للتصويت في الانتخابات من المحطة الفضائية

إطلاق مركبة الشحن Cargo Dragon إلى المحطة الفضائية الدولية

انطلاق أول قمر صناعي خشبي في العالم من اليابان

قاض في بنسلفانيا يرفض وقف "جائزة المليون دولار" لإيلون ماسك

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالسوق المحلى

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

سعر السكر اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 في الأسواق

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء في البورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

رسائل هامة من مفتي الجمهورية خلال القمة العالمية لرؤساء الأديان بأذربيجان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم السعال في المنام وعلاقته بضيق الحال وخصومة مع المقربين

متى يأتي الرزق الواسع للإنسان؟ الشيخ الشعراوي يوضح (فيديو)

استعينوا بهذا الاسم، رسالة علي جمعة لليائسين من نصر الله

المزيد
الجريدة الرسمية
ads