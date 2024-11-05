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رياضة

للمرة الثانية على التوالي، مرموش لاعب الشهر في آنتراخت فرانكفورت

مرموش، فيتو
مرموش، فيتو

فاز عمر مرموش، لاعب منتخب مصر وفريق آنتراخت فرانكفورت الألماني، بجائزة أفضل لاعب في شهر أكتوبر مع فريقه.

وتعد هذه المرة الثانية على التوالي التي يفوز بها مرموش بالجائزة في ظل ما يقدمه من عروض قوية رفقة فريقه.

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وخاض مرموش 14 مباراة رفقة فرانكفورت في جميع المسابقات هذا الموسم، نجح خلالها في تسجيل 12 هدفًا وصناعة 9 آخرين.

مرموش يقود التشكيل المثالي لجولة البوندسليجا

 ويقود عمر مرموش مهاجم آينتراخت فرانكفورت، التشكيل المثالي للجولة التاسعة من الدوري الألماني "بوندسليجا".

وكشفت صحيفة "كيكر" الألمانية، عن التشكيل المثالي للجولة، الذي ضم في الخط الأمامي مرموش إلى جانب هاري كين مهاجم بايرن ميونخ وتيم  كليندينست لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ.

 

وشهدت تلك الجولة تألق مرموش، بعد أن سجل هدفًا وصنع هدفين في انتصار فريقه الكبير أمام بوخوم بنتيجة 7-2، ليحصل أيضا على لقب أفضل لاعب في الجولة باختيار الصحيفة.

ويحتل مرموش، المركز الثاني، في قائمة هدافي البوندسليجا هذا الموسم، برصيد 10 أهداف، بفارق هدف واحد فقط عن النجم الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ.


وجاء التشكيل المثالي للجولة التاسعة من الدوري الألماني كالتالي:

حراسة المرمى: ألكسندر نوبل (شتوتجارت)

الدفاع: إدموند تابسوبا (باير ليفركوزن) - باتريك إيراس (هيدنهايم) - إيمري تشان (بوروسيا دورتموند)

الوسط: محمود داوود (آينتراخت فرانكفورت) - جاكسون إيرفين (سانت باولي) - كينجسلي كومان (بايرن ميونخ) - ماكسيماليان بيير (بوروسيا دورتموند)

الهجوم: عمر مرموش (آينتراخت فرانكفورت) - هاري كين (بايرن ميونخ) - تيم كليندينست (بوروسيا مونشنجلادباخ)

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