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تعليم كفر الشيخ تناقش استعدادات امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية

الاستعداد لامتحانات
الاستعداد لامتحانات الشهادة الإعدادية

 عقد الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اجتماعًا لمناقشة الاستعدادات لامتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية، بحضور ضياء الشامي، مدير عام الشؤون المالية والإدارية، وغادة النحاس، مدير عام التعليم العام، وموجهي المواد بالمرحلة الإعدادية.

وشدد جودة على الالتزام بالمواصفات القياسية في ما تحتويه أوراق الأسئلة، وتكون الأسئلة من المنهج الدراسي.

كما تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عدد من المدارس منها مدرسة الشهيد مصطفى سمير بدوي الرسمية للغات التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، في إطار توجيهات اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمتابعة سير العملية التعليمية. 

وحرص الدكتور علاء جودة على متابعة  انتظام حضور الطلاب بكثافة في الفصول الدراسية، والنظافة العامة، بحضور جميع المعلمين وانتظامهم في العمل والالتزام بالمناهج الدراسية، والتجهيزات المدرسية والتأكد من توافر المقاعد والديسكات وغيرها من التجهيزات اللازمة لسير العملية التعليمية بسلاسة، والتواصل المباشر مع الطلاب والمعلمين، وأجرى حوارات معهم للاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم حول العملية التعليمية.

 

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