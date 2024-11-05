سقطت من شرفة شقته، اعترافات صادمة للمتهم بقتل تيك توكر ببولاق أبو العلا

تواصل نيابة بولاق أبو العلا الجزئية، اليوم الثلاثاء، التحقيق في واقعة وفاة التيك توكر "ندى" عقب سقوطها من شقة شاب بالطابق الثالث من عقار سكني.

اعترافات شاب متورط في قتل التيك توكر "ندى"

ونفى الشاب ارتكاب الواقعة، موضحًا أن الفتاة حضرت لتنظيف المنزل بمقابل مالي عقب اتصاله بمكتب تخديم وطلب فتاة لتنظيف شقته، وأثناء عمل الفتاة في الشرفة "البلكونة" خرج عليها محاولًا الاعتداء عليها عقب التأكد من خلو المنزل لكن الفتاة قاومت وخافت منه وخلال هروبها سقطت من الطابق الثالث وتوفيت في الحال.

كما نفى الشاب الثلاثيني طعنه لها بسلاح أبيض وتقييدها أو الاتفاق معها على ممارسة الدعارة، موضحًا أنه لم يلقِ الفتاة من الشرفة لكنها سقطت عندما حاولت الهروب منه، موضحًا أنه غير متزوج ونجل عائلة شهيرة في بولاق أبو العلا تعمل في تجارة "الموتوسيكلات"، ولها سمعتها في المنطقة.

وكانت النيابة قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالتسبب في مقتل الفتاة، كما قررت النيابة تشريح جثة المتوفية وإعداد تقرير حول ملابسات الوفاة.

وكان عدد من البلوجرز والتيك توكرز تداولوا على مواقع التواصل الاجتماعي، تفاصيل وفاة تيك توكر تدعى "ندى" عقب سقوطها من الطابق الثالث في ظروف غامضة إثر محاولة الاعتداء عليها من أحد الأشخاص.