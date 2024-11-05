والدة طفل البساتين تروي تفاصيل صادمة بشأن مصرع نجلها في ظروف غامضة

استمعت نيابة البساتين الجزئية، إلى أقوال أسرة طفل لقى مصرعه في ظروف غامضة، بعدما عثر على جثته داخل بئر أسانسير منزله.

وقالت والدة الطفل إنها ووالده منفصلان منذ فترة قريبة، بسبب استحالة العيش، وأن نجلها كان رافض الانفصال ومر بفترة حزن بعدها، مضيفة أنها لم تتوقع أن يقدم على التخلص من حياته.

وصرحت النياية بدفن جثة الطفل عقب الانتهاء من تشريح الجثة، لبيان سبب الوفاة والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة لفحصها، والتحرى حول الواقعة.

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة فى حل لغز العثور على جثة طفل فى بئر أسانسير بمنطقة البساتين وتبين أنه تخلص من حياته بسبب انفصال والديه.

تلقى قسم شرطة البساتين بلاغا بوجود جثة لطفل فى بئر أسانسير بالبساتين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وعثر على جثة طفل عمره 8 سنوات، مصاب بكسور وكدمات داخل بئر أسانسير منزله.

ودلت التحريات، على أن الطفل كان يعانى من حالة نفسية سيئة بسبب انفصال والديه وأقدم على التخلص من حياته بالقفز فى بئر الأسانسير.