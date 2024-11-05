محافظ مطروح يلتقي متطوعي الشباب والرياضة (صور)
التقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح متطوعي وزارة الشباب والرياضة YLY بحضور الدكتور “إسلام رجب” نائب محافظ مطروح والدكتور "وليد عبد العزيز رفاعى" مدير عام الشباب والرياضة بمطروح.
جاء ذلك لمناقشة متطوعي وزارة الشباب والرياضة yly مطروح في الأنشطة الخاصة بالمشروع .
واستعرض شباب yly جهود وأنشطة المشروع وما يهدف إليه من تنمية لقدرات الشباب في التواصل والتفاعل مع التدريب علىٰ البرامج المختلفة التى تؤهلهم وتنمي قدراتهم الثقافية والاجتماعية مع مشاركتهم في تنظيم العديد من الفعاليات الكبرى.
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