الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ مطروح يلتقي متطوعي الشباب والرياضة (صور)

محافظ مطروح يلتقي
محافظ مطروح يلتقي متطوعي الشباب والرياضة

 التقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح متطوعي وزارة الشباب والرياضة YLY بحضور الدكتور “إسلام رجب”  نائب محافظ مطروح والدكتور "وليد عبد العزيز رفاعى" مدير عام الشباب والرياضة بمطروح.

جاء ذلك لمناقشة متطوعي وزارة الشباب والرياضة yly مطروح  في الأنشطة الخاصة بالمشروع  .

 
 

واستعرض شباب yly  جهود وأنشطة المشروع وما يهدف إليه من تنمية لقدرات الشباب في التواصل والتفاعل  مع التدريب علىٰ البرامج المختلفة التى تؤهلهم وتنمي قدراتهم الثقافية والاجتماعية مع مشاركتهم في تنظيم العديد من الفعاليات الكبرى.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية الشباب والرياضة بمطروح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح جمهورية مصر العربية و شباب يدير شباب زارة الشباب والرياضة متطوعي وزارة الشباب والرياضة نائب محافظ مطروح وكيل وزارة الشباب والرياضة

الأكثر قراءة

إيقاف لاعب الأهلي شهرا بعد أزمة المفاوضات مع الزمالك

هل حدثت هزة أرضية في مصر اليوم؟، البحوث الفلكية يوضح

ارتفاع جديد، سعر جرام الذهب بمنتصف تعاملات اليوم

قفزة جنونية فى سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024

رغم العروض السعودية المغرية، وجهة أوروبية مفاجئة لمحمد صلاح في الموسم المقبل

رئيس دولة عربية يصدر قرارًا بالعفو عن 4000 شخص محكوم عليهم نهائيًا

بعد الارتفاعات الأخيرة، سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024

تفسير حلم السعال في المنام وعلاقته بضيق الحال وخصومة مع المقربين

منوعات

المزيد

بطاقات الاقتراع الغيابي.. حيلة مثيرة لرواد ناسا للتصويت في الانتخابات من المحطة الفضائية

إطلاق مركبة الشحن Cargo Dragon إلى المحطة الفضائية الدولية

انطلاق أول قمر صناعي خشبي في العالم من اليابان

قاض في بنسلفانيا يرفض وقف "جائزة المليون دولار" لإيلون ماسك

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

سعر السكر اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 في الأسواق

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء في البورصات العالمية

يبدأ من 28 جنيها، تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

رسائل هامة من مفتي الجمهورية خلال القمة العالمية لرؤساء الأديان بأذربيجان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم السعال في المنام وعلاقته بضيق الحال وخصومة مع المقربين

متى يأتي الرزق الواسع للإنسان؟ الشيخ الشعراوي يوضح (فيديو)

استعينوا بهذا الاسم، رسالة علي جمعة لليائسين من نصر الله

المزيد
الجريدة الرسمية
ads