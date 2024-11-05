الطب الشرعي يفحص إيصالات أمانة في واقعة احتجاز شخص بباب الشعرية

تواصل نيابة باب الشعرية التحقيق مع متهمين باحتجاز شخص، وإجباره على توقيع إيصالات أمانة، بسبب خلافات مالية.

وأمرت النيابة بعرض الاتصالات على خبراء التزوير والتزييف لفحصها، وإحضار المجني عليه والمقارنة بين التوقيعات بنفس الظروف، للتأكد من عدم تزييفها.

وقرر قاضي المعارضات في نفس السياق، تجديد حبس المتهمين، في اتهامهم باحتجاز شخص وترويعه، وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة، ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.

احتجاز صاحب ورشة وإجباره على توقيع إيصالات أمانة

تلقى قسم شرطة باب الشعرية، بلاغا من أحد المواطنين بتضرره من صاحب ورشة وابنه، مقيمين بدائرة قسم شرطة المرج لقيامهما باحتجازه داخل الورشة محل عملهما وإجباره على توقيع عدد من إيصالات الأمانة والاستيلاء منه على مبلغ مالى، وصورة بطاقة تحقيق الشخصية بسبب خلافات مالية بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط مرتكبي الواقعة، وبحوزتهما إيصالات الأمانة، جزء من المبلغ المالى المستولى عليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.