برشلونة ينقض على صفقة رونالدو الجديد بعد رفضه الانتقال إلى النصر ويونايتد

كشفت تقارير صحفية برتغالية، أن نادي برشلونة بدأ في أولى خطواته من أجل ضم النجم السويدي لنادي سبورتنج لشبونة، فيكتور جيوكيرس خلال الصيف المقبلة.

ووفقًا لما أوردته صحيفة "أبولا" البرتغالية، يستهوي جيوكيرس، الذي ساهم في تحقيق فريقه انطلاقة لافتة جدًّا في الدوري البرتغالي، وفي دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الحالي، مسؤولي الفريق الكتالوني، وفي مقدمتهم المدير الرياضي المكلف بالتعاقدات ديكو، الذي سيلعب على الأرجح دورًا في إقناع مسؤولي سبورتنج لشبونة بتسريح نجمهم الأول.

100 مليون يورو قيمة جيوكيرس

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن عقد جيوكيرس الذي يمتد حتى يونيو 2028، وقيمته التسويقية التي تفوق 100 مليون يورو، قد يشكلان عائقًا كبيرًا على طريق برشلونة، خاصة في وقت يسعى الفريق إلى اتباع سياسة التقشف والضغط على النفقات.

وقالت صحيفة "أبولا" إن إدارة خوان لابورتا، قد تجد الحل في تسويق النجم البرازيلي، فيتور روكي، لسبورتنج لشبونة بعد أن خرج من حسابات النادي، ويلعب حاليًّا على سبيل الإعارة مع ريال بيتيس.

وفي حال الاتفاق مع إدارة بطل البرتغال على ضم فيتور روكي، سيكون من السهل على المدير الرياضي لنادي برشلونة، ديكو، استقدام النجم السويدي جيوكيرس الملقب برونالدو الجديد في الأوساط الكروية البرتغالية.

جيوكيرس يرفض النصر السعودي ومانشستر يونايتد

وكان فيكتور جيوكيرس (26 عامًا) رفض عرضين، الأول من النصر السعودي لمجاورة النجم السابق للشبونة، وقائد النصر الحالي كريستيانو رونالدو، ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

وينتظر أن يشارك النجم السويدي، هداف الدوري البرتغالي برصيد 16 هدفًا في 10 مباريات حتى الآن، مع سبورتنج لشبونة مساء اليوم الثلاثاء، ضد مانشستر سيتي في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

ويعد سبورتنج لشبونة أكثر الأندية البرتغالية صُنعًا للنجوم، إذ تخرج منه لويس فيجو والأسطورة رونالدو، ولويس ناني وكواريشما، فضلًا عن المدرب أموريم وغيرهم.