تفاصيل إقامة سوق حضاري في منطقة أبو هلال بالمنيا

بعد توقفه لمدة عام.. مصنع سكر أبو قرقاص بالمنيا يعود للحياة في موسم القصب.. أسسه الخديوي إسماعيل منذ 53 عامًا.. ويصل إنتاجه 110 آلاف طن سنويًّا