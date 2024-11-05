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تفاصيل إقامة سوق حضاري في منطقة أبو هلال بالمنيا

إقامة سوق حضاري في
إقامة سوق حضاري في منطقة أبو هلال بالمنيا

قام اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، بجولة في منطقة أبو هلال لتفقد الموقع المقرر لإقامة السوق.. في هذا السياق توضح فيتو نقاط هامة حول إقامة سوق حضاري في منطقة أبو هلال بالمنيا

 
أهداف المشروع إنشاء سوق حضاري في منطقة أبو هلال بالمنيا

يهدف المشروع إلى القضاء على العشوائيات وتوفير بيئة منظمة وآمنة لأهالي المنطقة.

سعة سوق أبو هلال الجديد

السوق الجديد سيحتوي على 86 محل تجاري و12 مكتب إداري.

أسعار رمزية داخل سوق أبو هلال الجديد 

سيتم طرح الوحدات للباعة والتجار بأسعار رمزية في إطار مبادرة "بداية" لدعم صغار التجار.

 

استجابة لشكاوى أهالي أبو هلال 

يأتي إنشاء السوق استجابة لشكاوى السكان من فوضى الأسواق العشوائية والمشاكل المرورية الناتجة عنها.

تحسين المظهر الحضاري لمنطقة أبوهلال في المنيا 

يسعى المشروع إلى تحسين المظهر الحضاري للمدينة وتوفير مواقع مناسبة للتجار.

دعم التنمية المستدامة

يتماشى المشروع مع رؤية الدولة لدعم التنمية المستدامة والقضاء على العشوائيات.

تجهيز الموقع سوق أبو هلال بالمنيا

 

 المحافظ أشرف على تجهيز الموقع وفقًا لأحدث المعايير لتلبية احتياجات المواطنين والتجار.

سلامة المرور

 المشروع يهدف أيضًا إلى تقليل الاختناقات المرورية وتحسين انسيابية حركة المرور.

سوق أبوهلال يحقق هيبة الدولة

 المشروع يساهم في فرض سلطة القانون وهيبة الدولة من خلال تنظيم الأسواق وتوفير بيئات عمل مناسبة.

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