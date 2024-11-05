نقيب المحامين يشكل لجنة لحضور تحقيقات النيابة مع محامٍ بطنطا

أصدر عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بتشكيل لجنة من أعضاء مجلس النقابة العامة، لحضور التحقيقات التي تجريها نيابة استئناف طنطا مع أحمد رمزي المحامي.

لجنة لمتابعة تحقيقات قضية أحمد رمزي

وتضم اللجنة، وفقًا للقرار كل من ؛ محمد الكسار، محسن لطفي، محمد كركاب، ممدوح عبدالعال.

كما وجه النقيب العام، بضرورة مساندة الزميل وتقديم كافة أوجه الدعم القانوني، ومرافقته حتى انتهاء أزمته.